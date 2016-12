Doppelte Bescherung

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf/Bad Saarow (MOZ) Gleich zwei öffentliche Bescherungen hat es Heiligabend am Ostufer des Scharmützelsees gegeben. Im Saarower Ortsteil Pieskow kam der Weihnachtsmann noch in der Kutsche, in Diensdorf erstmals in einem Oldtimer-Beiwagen.

Im Märchenwald in Bad Saarow wurden die rund 200 Kinder und Erwachsenen mit Trompetenklängen begrüßt. Wolfgang Mertke, der ehemalige Schulleiter, ließ "Leise rieselt der Schnee" erklingen. Leise rieselt der Schnee - das hätten sich alle an diesem wolkenverhangenen Heiligen Abend gewünscht. René Creutzer und Bernd Silbernagel vom Pieskower Hematverein schenkten Glühwein und Kinderpunsch aus - und dann kam auch schon der Weihnachtsmann mit Pferd und Kutsche angefahren. Riesige Säcke mit Geschenken hatte er mitgebracht. Nach der Begrüßung von Bürgermeisterin Anke Hirschmann konnten endlich die aufgeregten Kinder - sie kamen auch aus Rauen, Storkow, Erkner und Berlin - ihre Geschenke in Empfang nehmen. "Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an ...", das war das Gängigste, was der Rauschebart zu hören bekam. Manche - es waren oft die größeren Kinder - bekannten kess, "nichts", vorbereitet zu haben, bekamen trotzdem ihre Geschenke. Andere wieder sangen und sagten brav, aber selbstbewusst vor den vielen Zuschauern, ihre Lieder und und Gedichte auf. Nach gut einer Stunde war die Bescherung zu Ende. Es war die fünfte, erklärte Anke Hirschmann.

Keine fünf Kilometer weiter ist das Ritual noch älter. Die fünfjährige Sara ist so aufgeregt, dass sie sich hinter ihrer Mutter versteckt. Die Spannung unter den Kindern ist groß am Strand von Diensdorf, während die Erwachsenen sich die Wartezeit auf den Weihnachtsmann mit einem Punsch von der Feuerwehr vertreiben und miteinander scherzen. Als Orts-Bürgermeister Stefan Petrick pünktlich um 14.30 Uhr im Rauschebart-Kostüm eintrifft, sitzt er statt auf einem Pferdeschlitten erstmals im Beiwagen eines NSU-Motorrads. Das Gefährt braust an der wartenden Menge von mittlerweile gut und gerne 100 Menschen vorbei. "Ach wir haben was vergessen - wollt Ihr Geschenke?", sagt Petrick, und das Motorrad mit Beiwagen kehrt um und stellt sich auf die befestigte Fläche.

Der zehnjährige Alexander Navid aus Diensdorf ist der erste, für den die Eltern beim Friseur ein Geschenk abgegeben haben. Er spielt Ziehharmonika. Mit launigen Sprüchen kommentiert Stefan Petrick jede Darbietung, vom "Oh Tannenbaum"-Gesang bis zum Eichendorff-Gedicht. "Jetzt sind wir wieder im Zeitplan", sagt er nach dem Ende eines besonders langen Beitrags.

Zu den Gästen gehört auch Gerd Brunn aus Berlin, der mit seiner Familie ein Ferienhäuschen am Scharmützselsee hat. Geduldig warten seine Töchter Luuka (7) und Feli (5), bis sie an der Reihe sind. "Seit die Kinder auf der Welt sind, kommen wir jedes Jahr zu dieser Bescherung", sagt Gerd Brunn. Der Vater des siebenjährigen Thomas Pelny nennt Stefan Petricks Auftritte einen Glücksfall für Diensdorf. "Wer da nicht kommt, ist selber schuld."