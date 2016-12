Der Fisch zum Jahreswechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Kieselwitz (MOZ) Zwischen Weihnachten und Neujahr kommt ein Flossentier zu Ehren, das im sonstigen Jahreslauf eher selten nachgefragt wird: Der Karpfen. Er gedeiht prächtig in hiesigen Gewässern. In der Küche ist er ein wahres Multitalent.

Frank Gürtler ist dieser Tage ein vielbeschäftigter Mann. Grund dafür sind die Festtage, die im Falle Weihnachten nun vorüber sind, im Fall des Jahreswechsels aber noch bevorstehen. Beide Anlässe sind mit einer Tradition verknüpft: Die Leute essen Karpfen. Buchstäblich bis zur letzten Minute können die Kunden in Eisenhüttenstadt die Flossentiere tagesfrisch erwerben: Denn Frank Gürtler steht am 30. und 31. Dezember jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Bauernmarkt. Nachmittags geht Frank Gürtler auf Tour und liefert die Ware an seine Kunden aus. Seit 1991 ist der Kieselwitzer, der die Fischerei bereits in der dritten Generation führt, Stammgast auf dem Bauernmarkt.

In der Fischzucht Jamlitz ist in diesen Tagen Hochbetrieb. Cornelius Teubner, Betreiber der Anlage am Ortsausgang Richtung Staakow, empfängt die Gäste und hilft ihnen, den passenden Fisch aus den Teichen zu angeln. "Die meisten wollen für Silvester natürlich Karpfen", so der 53-Jährige. Die Jamlitzer Karpfen gedeihen in besonders klarem Wasser. Denn durch die Teiche fließt das Quellwasser, das den Lieberoser Mühenfließ speist. Die Karpfen kommen als zweijährige Satzfische nach Jamlitz.

Cornelius Teubner kauft die Jungtiere von der Peitzer Edelfisch-Genossenschaft. In Jamlitz reifen die Tiere mindestens zwei Jahre heran, ehe sie im Alter von vier Jahren an die Kunden veräußert werden. Gefüttert werden sie mit Getreide. Außerdem verzehren die Flossentiere natürliche Speisen, die sie in den Teichen vorfinden: Mückenlarven, Kerbtiere. Am Ende sind die Fische zwischen 2,5 und 3,5 Kilo schwer. Die Karpfen müssen per Kescher aus dem Wasser geholt werden, angeln geht im Dezember nicht mehr: "Bei der Kälte stellen die Karpfen ihre Nahrungsaufnahme ein und beißen dann nicht." Die Jamlitzer Karpfenanlage existiert seit 1678. Sie erstand unter der Herrschaft der Schulenburgs. Teubner ist seit 2005 Pächter der Anlage, die sich im Eigentum der Peitzer Edelfisch befindet.

Auch das Gasthaus "Spreebrücke" in Beeskow ist zum Jahreswechsel ganz auf den bauchigen Speisefisch eingestellt. "Silvesterkarpfen satt" ist am 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr das Motto. Koch Philipp Schmidt bereitet den Karpfen in zwei Varianten zu: "Blau" und "in Biersauce" (Rezept im nebenstehenden Kasten).