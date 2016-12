Drohungen im Weihnachtsfrieden

artikel-ansicht/dg/0/

Die Schicht für den Ersten Polizeihauptkommissar Jürgen Stange beginnt Heiligabend kurz vor 18 Uhr. Der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Fürstenwalde fühlt sich nicht besonders, ist aber zum Dienst erschienen. Für Stange und die anderen Kollegen ist es die erste von drei 12-Stunden-Schichten über Weihnachten. Bis morgens um 6 Uhr werden 22 Beamte, verteilt über Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Erkner und Frankfurt das Territorium überwachen, das von der Oder bis Schöneiche und von Heinersdorf bis an den Schwielochsee reicht.

In seinem Dienstzimmer in der Fürstenwalder August-Bebel-Straße hat Stange eine kurze Telefonkonferenz mit den anderen drei Standorten. Danach geht er in den Gruppenraum eine Etage höher, um seine Kollegen einzuweisen. Auf den Plätzen rund um den großen Tisch stehen Geschenkbeutel mit Kaffee und Süßigkeiten. "Ich wünsche allen erst mal frohes Fest", sagt Stange und deutet auf die Beutel: "Der Dienstherr hat eine Aufmerksamkeit geschickt."

Stange berichtet seinen Mitarbeitern, was sie aus der vorigen Schicht wissen sollten. Er spricht von zwei herausragenden Sachverhalten - die Geschichte mit dem Taxifahrer in Erkner (siehe Meldung unten links) und eine Anzeige einer Fürstenwalderin gegen ihren Noch-Ehemann wegen Bedrohung. Der Mann, so der Stand der Dinge, hat die Wohnung verlassen, in der auch zwei gemeinsame Kinder leben.

Kurz nach 18 Uhr geht es zur ersten Streifenfahrt. Polizeioberkommissar Andreas Rothe setzt sich ans Steuer, Stange ist Beifahrer. Über den Stadtberg und Rauener Seitenstraßen geht es nach Storkow. Es ist Bescherungszeit, kaum jemand ist auf der Straße. Mehrfach wird Stange über Handy angerufen und gibt Hinweise zu den Nachermittlungen wegen der Bedrohungs-Anzeige.

Als die Streife in Bad Saarow ist, meldet sich die Einsatzzentrale über Funk. Ein Anrufer will drei Autos gesehen haben, die in der Steinhöfler Chaussee am zweiten Tor auf das Gelände des Solarparks gefahren sein sollen. Mit höherem Tempo, aber ohne Blaulicht, fährt Rothe über Neu Golm auf die B 168 und über die Umgehungsstraße zum Einsatzort, wo auch ein zweiter Streifenwagen eintrifft. Der Wachschutz auf dem Gelände meldet sich nicht gleich. Es ist ein korpulenter Mann, der mit einer Frau in einem Wohnanhänger fern sieht. Die beiden brauchen ein bisschen, bis sie ihre Personaldokumente finden, man tauscht sich über Details aus und wie es gewesen sein könnte. Nach 20 Minuten scheint klar: Da war nicht wirklich etwas - Polizei-Alltag.

Gleich darauf geht es in die Külzstraße. Ein Mann will sich selbst wegen häuslicher Gewalt anzeigen - und weil er fürchtet, dass die Frau ihm einen Schlägertrupp nach Hause schickt. Stange spricht mit dem Mann, er und Rothe suchen zunächst vergebens die neue Adresse der Frau, um eine "Gefährder-Ansprache durchzuführen", wie Stange im Amtsdeutsch sagt. Gemeint ist, dass die Frau und ihre neuen Freunde den Mann in Ruhe lassen sollen. Die Sache wird im Laufe der Nacht einige Wendungen nehmen, bis der Mann schließlich die Wohnung verlässt. Später nehmen die Einsätze wegen Ruhestörung zu. "Der ganz normale Wahnsinn", fasst Stange zusammen.