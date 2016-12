Frau prallt mit Auto gegen Hauswand

artikel-ansicht/dg/0/

Teschendorf (GZ) Glück im Unglück hatte eine 61-jährige Granseerin. Die Frau kam am zweiten Weihnachtsfeiertag kurz vor 11 Uhr auf der B 96 in Teschendorf mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen in der Brust und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. Das beschädigte Haus ist laut Aussage der Polizei nicht einsturzgefährdet. Weitere Personen sind nicht verletzt worden. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt, es kam zum Stau.