Traditionelle Weihnachtsfahrt der MÃ¶we

Gut gelaunte Gesellen: Mitglieder des Oranienburger Wassersportclubs "Möwe" schipperten an Heiligabend vom Vereinsheim aus die Havel hinauf, vorbei am Schloss und am Schlosshafen. © Sophie Schade

Diese festliche Bootstour ist inzwischen zu einer guten Tradition im Verein geworden. Vor 20 Jahren haben sich die Wassersportler zum ersten Mal zu Heiligabend versammelt, um gemeinsam die Saison ausklingen zu lassen. "Damals waren wir zu fünft oder sechst noch mit Kanadiern unterwegs, doch der Prahm bietet mehr Platz. Außerdem ist er praktischerweise ohnehin das ganze Jahr über im Wasser, weil es immer ein immenser Aufwand ist, dieses große Gefährt reinzuholen", erzählt Vereinsurgestein und Vorsitzender Eckard Nuß aus seinen Erinnerungen. Mit den Jahren sei die Gruppe stetig gewachsen. In vielen Familien gehe der Nachwuchs langsam, aber sicher seine eigenen Wege, sodass für eine Bootstour vor der Bescherung noch genug Zeit übrig bleibe.

Zu Heiligabend waren rund 20 Passagiere mit dem Prahm unterwegs. Bevor die Fahrt vom Vereinsheim gegenüber dem Landratsamt losgehen konnte, mussten selbstverständlich noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Doch diese Aufgaben wurden Hand in Hand von allen Anwesenden erledigt. "Zusammenhalt und Teamgeist wird bei uns im Verein groß geschrieben", sagt Eckard Nuß und ist dabei sichtlich stolz auf "seine" Kameraden. Es ist vor allem der eiserne Kern des Vereins, der es sich auch zu Weihnachten nicht nehmen lässt, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Uwe Müller beispielsweise hat seit der ersten Fahrt den Posten des Kapitäns hinter dem Steuerrad inne. Am anderen Ende des Lastkahns wurde fleißig gegrillt und Glühwein - verfeinert mit in Rum eingelegten Rosinen und Walnüssen - ausgeschenkt. Dazwischen wurde gesungen, gelacht und es wurden Erinnerungen an die vergangenen Monate ausgetauscht.

Abgesagt wird die Fahrt nur, wenn die Havel zugefroren ist. Das war zum letzten Mal 2010 der Fall. Aber da wurde kurzerhand umdisponiert und die Weihnachtsfeier in das Vereinsheim verlagert. Regen sei dagegen keine Entschuldigung: Als Gegenmaßnahme wird dann ein provisorisches Dach aufgebaut, sodass die Passagiere im Trockenen beisammensitzen können.

Die Stimmung unter den Vereinskollegen war am Sonnabend ausgelassen. Dazu hatten sie auch allen Grund, immerhin kann die "Möwe" auf eine gelungene Saison zurückblicken: Die Witterungsbedingungen im Sommer spielten mit, die Jugendarbeit ist weiter erfolgreich und im Oktober wurde im Verein als Höhepunkt in diesem Jahr auf das 50-jähriges Bestehen angestoßen.

Vier der Gründungsmitglieder leben noch, das Älteste von ihnen ist inzwischen 91 Jahre alt. "In einigen Familien hat sich der Wassersport als generationenübergreifendes Hobby etabliert", so Eckard Nuß. Er ist also optimistisch, dass die Glühwein-Prahmfahrt noch weitere 20 Jahre lang stattfindet.