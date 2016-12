Unfallflucht unter Alkohol

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Frische Unfallschäden stellte die Polizei am Montagmorgen am silbernen VW einer 21-Jährigen bei einer Kontrolle in der Friedrich-Wolf-Straße, Ecke Marwitzer Straße fest. Die Schäden am Auto konnten bisher keinem Unfallort zugeordnet werden. Die Frau war von Oranienburg aus gekommen. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab zudem einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.