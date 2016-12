Zwei UnfÃ¤lle am Dreieck Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Weil eine 74-jährige Autofahrerin aus Neumünster offenbar zu schnell unterwegs war, kam es auf der Tangente des Autobahndreiecks Havelland am Freitag gegen 10.20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die Frau fuhr mit ihren VW auf den Skoda einer 46-Jährigen auf. Der Gesamtschaden an beiden Autos, die fahrbereit blieben, wird auf rund 3 500 Euro beziffert. Bereits gegen 7.15 Uhr hatte sich am Freitag zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen ebenfalls ein Unfall ereignet. Eine 44-Jährige aus Berlin hatte mit ihrem Mercedes beim Wechsel vom linken- auf den rechten Fahrstreifen einen dort fahrenden polnischen Sattelzug leicht touchiert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden hielt sich mit geschätzten 600 Euro noch in Grenzen.