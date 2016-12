Bescherung im Granseer Kinderhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Am Tag vor Heiligabend besuchte der Vorstand des SPD-Ortsvereines Gransee/Fürstenberg das Kinderhaus Gransee der Kinderhof Buberow GmbH. Die Genossen brachten den Weihnachtsmann mit, der mit seinem gefüllten Jutesack auf den Rücken ganz schön zu tragen hatte. Die Kinder freuten sich über Spiele, Bücher und viele Süßigkeiten. Das Beste war jedoch, dass der Weihnachtsmann einen neuen Flachbildfernseher mitbrachte, den sich die Kinder so sehr gewünscht hatten. "Hiermit möchten wir uns nochmals bei Steven Roltsch, Jennifer Karthun, Viviane Zipperling und René Jordan sowie dem Weihnachtsmann vom Ortsverein der SPD für die tollen Geschenke bedanken", so die Kinder und Erzieher vom Kinderhaus Gransee der Kinderhof Buberow GmbH.