Feuerwehr zu zahlreichen SturmschÃ¤den gerufen

Oberhavel (OGA) Die Feuerwehren im Landkreis Oberhavel sind am Montagabend zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. So musste auf der Straße zwischen Lehnitz und Summt ein umgestürzter Baum beseitigt werden. Auch in Hohen Neuendorf wurde die Feuerwehr gerufen, weil ein Baum umgestürzt war. Auf der Bundesstraße 96 zwischen Nassenheide und Teschendorf fiel ein Ast auf die Fahrbahn, auch in der Zehdenicker Waldstraße musste ein Baum weggeräumt werden. Die Autobahnpolizei meldete, dass kleinere Äste und Bäume teilweise die Standstreifen blockierten. Verletzt wurde bis zum späten Abend niemand. In der Nacht und heute sollte der Sturm anhalten.