JubilÃ¤umsjahr bleibt in Erinnerung

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Das Festjahr der Havelstadt Zehdenick neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Mittwoch findet es mit einem Festgottesdienst ab 19 Uhr in der Stadtkirche seinen offiziellen Abschluss, genau an dem Tag, auf den die Urkunde des Brandenburger Bischofs Siegfried II. 1216 mit der Ersterwähnung Zehdenicks als "cedenic" nach heutigem Kalender zu datieren ist. Es war für alle Zehdenicker und vor allem für die das ganze Jahr über aktiven Protagonisten ein sehr erlebnisreiches Jahr, das in positiver Erinnerung bleiben wird. Dass nun zu Ende gehende Jubiläum begann mit der offiziellen Eröffnung des Festjahres auf Landesebene mit Veranstaltungen im Brandenburger Dom und im "Rolandsaal", dem historischen Festsaal im Brandenburger Rathaus. "Der wohl erhebendste und stolzeste Augenblick für uns war die erstmalige Präsentation der Originalurkunde, die die Zehdenicker Delegation quasi exklusiv als erste in Augenschein nehmen durfte", erinnert sich "Amtshauptmann" Carsten Dräger.