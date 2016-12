DM-Silber nach Hindernissen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Ben Putzert aus dem Kanucentrum Eisenhüttenstadt.

Beim Athletiktraining: Ben Putzert verbringt in den n├Ąchsten vier Monaten viele Stunden im Kraftraum. Dar├╝ber hinaus stehen L├Ąufe und im Februar ein Skilager an. © Hagen Bernard

Vor gut drei Jahren im Frühjahr hat Ben Putzert mit dem Kanusport begonnen, im August wurde der 14-jährige Eisenhüttenstädter Gymnasiast Deutscher Vizemeister im Kajak-Vierer über 2000 Meter bei den Schülern A. "Ich hatte zu Beginn nie gedacht, dass ich überhaupt einmal bei den Deutschen Meisterschaften starten werde", sagt der drahtige Kanute. Dabei hatte Ben Putzert sich damals auf Anhieb im Kajak pudelwohl gefühlt und nach einem knappen halben Jahr Training bereits seine Konkurrenten auf Landesebene beherrscht.

Bereits im Vorjahr war er bei den Deutschen gestartet und mit einem fünften Rang heimgekehrt. "Ich habe davor nicht besonders viel Sport getrieben. Bei den Kanuten hat es mir gleich gefallen. Mein Opa hat auch ein Boot." Daher blieb Ben Putzert bei der Stange, zumal sich bei ihm sofort die Erfolge eingestellt hatten. Nach lediglich vier Monaten Training hatte er sogar die Chance, zur Sportschule nach Potsdam zu wechseln. "Das will ich nicht. Hier gefällt es mir."

Sowohl zur Schule an die Diehloer Straße als auch zum drei- bis viermal wöchentlichen Training am Trockendock fährt er per Rad. 14 Kilometer kommen am Tag zusammen. "Das ist in Ordnung. Meine Eltern wollen mich zur Selbstständigkeit erziehen und außerdem ist es ein gutes Training", erklärt Ben Putzert. Seine gute Kondition bestätigte er nicht nur im Boot. So war er bei den Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaften im Laufen immer der Schnellste seiner Altersklasse, auch beim Lauftraining sehen seine Trainingsgefährten von ihm nur die Hacken. "Ben Putzert hat sich in allen Teildisziplinen wie Lauf, Kraftausdauer und im Boot gleichermaßen gut entwickelt. Nun werden wir etwas mehr auf seine Technik achten, da haben sich zuletzt einige Fehler eingeschlichen", urteilt die Eisenhüttenstädter Landestrainerin Bozena Klotz über ihren zur Zeit erfolgreichsten Schützling, der im Herbst Landesmeister im Mehrkampf geworden war.

Dabei hatte es in diesem Jahr lange nicht nach einer Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften ausgesehen. Zunächst war Ben Putzert bei den Qualifikationsregatten der Zweit- beziehungsweise Drittschnellste im Land. Doch dann hatte ihn eine Krankheit zurückgeworfen, die Potsdamer Verantwortlichen favorisierten zunächst einen etwa gleichstarken Eberswalder Konkurrenten für ihren Vierer zur Ostdeutschen und Deutschen Meisterschaft.

Als Ben Putzert bei den Ostdeutschen Titelkämpfen zusammen mit seinem Vereinsgefährten Lucas Heinkel im Kajak-Zweier über 2000 Meter hinter Sachsen-Anhalt und Blau-Weiß Dresden überraschend Dritter wurde, erfolgte bei den Potsdamer Verantwortlichen ein Umdenken. Zwar ließen sie bei den Nationalen Titelkämpfen den Eberswalder im letztlich medaillenlosen Vierer über 500 Meter, wo laut Klotz eigentlich Putzert hingehört hätte, doch nahmen sie den Eisenhüttenstädter in den ersten Landesauswahl-Vierer über 2000 Meter. "Das war ein anstrengender, aber auch sehr spannender Wettkampf. An der Wende wären wir fast gecrasht, doch nach der Kurve waren wir Zweiter. Am Boot von Baden-Württemberg konnten wir leider nicht dranbleiben." Mit ihm im Vierer saßen der Schwedter Moritz Schlomsky, der Rathenower Cedric Kladivo und der Potsdamer Bennet Weiß. Mit Schlomsky war Putzert im Zweier Achter geworden. Gern würde der Eisenhüttenstädter auch im nächsten Jahr bei den nationalen Titelkämpfen starten, doch dann müsste er im Training eine Schippe drauflegen. Fünfmal wöchentliches Training wäre notwendig. Hinsichtlich des Trainingsumfanges sind die Sportschüler so langsam im Vorteil. "Bis Schüler A können sich die Kanuten auch in Eisenhüttenstadt gut auf die Deutschen Meisterschaften vorbereiten, doch ab dem Jugendbereich wird es schwer, dann stehen sieben bis acht wöchentliche Trainingseinheiten an", weiß Bozena Klotz.