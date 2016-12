Gewinner der Adventsserie ausgelost

artikel-ansicht/dg/0/

Über das Menü für zwei Personen in der Gaststätte "Glück auf" in Treplin kann sich Dieter Brill aus Frankfurt freuen. Ein Menü für Zwei in der Gaststätte "Nußknacker" in Erkner gewinnt Christiane Karlsen-Mougios aus Woltersdorf. Ein Abendessen für zwei Personen im Hotel "Am Werl", Bad Saarow, geht an Wolfgang Weber aus Fürstenwalde. Kerstin Magull gewinnt ein Essen für zwei Personen im Hotel "Zum Schwan" in Beeskow. Über ein Menü für Zwei im Landhaushotel "Prinz Albrecht" in Neuzelle freut sich Walter Laube aus Eisenhüttenstadt.