Eberswalde (MOZ) Das Standesamt der Stadt Eberswalde bleibt am 5. und am 10. Januar für den Besucherverkehr geschlossen. Die Pressestelle des Rathauses gibt dafür technische Gründe an. Die Mitarbeiter seien aber auch an diesen beiden Tagen telefonisch erreichbar - unter den Nummern 03334 64152, 64167 und 64168.