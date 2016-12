Zum Jahreswechsel auf den Beinen

artikel-ansicht/dg/0/

FĂŒrstenwalde/Hangelsberg (MOZ) Mit körperliche Bewegung kann man auch den Jahreswechsel verschönern: Die BSG Pneumant Fürstenwalde lädt auch in diesem Jahr wieder alle Interessierten zum Silvesterlauf ein. Dieses traditionelle Volkssport-Ereignis am Ende des Jahres findet am Sonnabend, von 10 bis 12 Uhr im Fürstenwalder Friesenstadion an der Hangelsberger Chaussee statt.