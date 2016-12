Uckermark ermittelt Master im HallenfuÃŸball

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit den ersten beiden Partien der A-Gruppe hat am Dienstagnachmittag in der Sporthalle "Neue Zeit" die 23. Auflage des Uckermark-Hallenfußball-Masters begonnen. Zeitgleich trafen sich vier Volleyball-Teams in der Angermünder Mehrzweckhalle zum Sparkassen-Cup.

Auftakt beim 23. Masters: Traditionell wird seit mehr als 20 Jahren am Tag nach Weihnachten in Schwedt das Hallenturnier des Fußballkreises Uckermark ausgetragen. Zum Auftakt spielten der Penkuner SV gegen VfB Gramzow. Hier kann Penkuns Keeper Philip Walt © MOZ/Oliver Voigt

Bei den Fußballern begann es mit der Partie des Landesligisten Penkuner SV aus Mecklenburg-Vorpommern gegen Landesklasse-Aufsteiger VfB Gramzow (0:1), ehe Cupverteidiger FC Schwedt gegen den amtierenden Hallen-Kreismeister VfL Vierraden ein 2:0 erreichte.

Acht Mannschaften, die zunächst in zwei Vorrundengruppen spielten, waren durch den Fußballkreis Uckermark eingeladen worden. Einheit Strasburg, Blau-Weiß Gartz, der Schönower SV und der Landesliga-Dritte Blau-Weiß Energie Prenzlau traten im Kampf um die Halbfinaltickets zunächst zu ihren jeweils zwölfminütigen Partien in der B-Gruppe gegeneinander an.

Das Turnier dauerte bei Redaktionsschluss dieser Seite noch an. MOZ berichtet ausführlich in Wort und Bild in der Donnerstagsausgabe vom 23. Masters.