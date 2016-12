Fahrbibliothek ab 2. Januar wieder auf Tour

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/F├╝rstenwalde (MOZ) Die Fahrbibliothek des Landkreises Oder-Spree macht zwischen Weihnachten und Neujahr eine kurze Pause. Ab dem 2. Januar ist sie dann wieder unterwegs. Der Tourenplan bleibt im neuen Jahr unverändert, teilte die Kreisverwaltung mit. Die erste Fahrt führt den roten Medienbus in den Norden des Kreises mit Stopps in Berkenbrück (13.55bis14.25Uhr), Alt Madlitz (14.45-15Uhr), Wilmersdorf (15.10-15.25), Sieversdorf (15.40 -16.05), in Jacobsdorf (16.20- 16.40), Pillgram (16.50-17.10) sowie in Biegen (17.15 bis 17.30 Uhr).

Am 3.Januar ist die Fahrbibliothek unter anderem in Grünheide, am 4. Januar in Fürstenwalde, Rauen, Hartmannsdorf, Spreeau, Mönchwinkel, Kienbaum und Langewahl. Insgesamt macht sie in 61 Gemeinden und Ortsteilen des Kreises Station. Leser können aus rund 4000 Medien auswählen, die regelmäßig ergänzt werden. Erwachsene zahlen für 365 Tage Bibliotheksnutzung drei Euro, Kinder bis zum 18. Lebensjahr und Schüler nichts. Lediglich für die Ausleihe von DVDs fällt eine Leihgebühr von einem Euro für 14 Tage an. Als zusätzlichen Service gibt es im Internet den Onleihe-Verbund LOS24.

Infos und Tourenplan über die Internetseite des Landkeises www.landkreis-oder-Spree.de