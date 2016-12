Freundeskreis mit neuem Vize-Chef

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540448/

"Die Aktivitäten waren geprägt von der Ungewissheit über die Zukunft des Schlosses Freienwalde", lautet das Fazit von Marie-Theres Suermann, Vorsitzende des Freundeskreises, in der jüngsten Mitgliederversammlung. Der Beschluss des Kreistages, die gemeinnützige Kultur GmbH als Trägerin des Schlosses zum Jahresende aufzulösen und das Gebäude für die Öffentlichkeit zu schließen, habe große Bestürzung hervorgerufen, erklärte die Vereinsvorsitzende. Der Landkreis begründe diesen Schritt damit, dass er die Unterhaltungskosten nicht mehr alleine finanzieren könne, so die Vereinsvorsitzende. Der Freundeskreis habe sich daraufhin an die Presse gewandt und Politiker angesprochen. "Ziel aller Beteiligten war und ist es, mehrere Institutionen zu finden, die gemeinsam die Trägerschaft und die Finanzierung des Schlosses mit einer neuen Konzeption übernehmen. Aus verschiedenen nicht ersichtlichen Gründen hakt die Angelegenheit", so Marie-Theres Suermann.

Der Freundeskreis, der es sich auf seine Fahnen geschrieben hat, Schloss und Teehäuschen zu beleben, organisierte in diesem Jahr drei Lesungen: zum Leben der Josephine Levy Rathenau, einer Verwandten von Walther Rathenau, von Kerstin Hensel aus "Villa der Worte" und von Thomas Hettche aus seinem Roman "Pfaueninsel". Der Verein konnte das Literaturbüro Brandenburg dafür gewinnen, Lesungen gemeinsam zu veranstalten und sich Kosten und Einnahmen zu teilen. Kommendes Jahr sind Lesungen mit Julie Zeh und Jenny Erpenbeck angedacht, wie auch politische und historische Vorträge geplant.

Zudem engagiert sich der Verein mit dem Bau eines Zaunes um den Park. Im Oktober organisierte er ein Benefizkonzert im Schloss Charlottenburg. Der Erlös von 2000 Euro soll der Sanierung des Parktores an der Rathenaustraße dienen.