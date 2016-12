Nachwuchs spielt schnellen Handball

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540449/

Im ersten Spiel der Mädchen D kam es in der Staffel A gleich zum Ortsderby zwischen dem HSV und dem Frankfurter HC I. In dem schnellen und spannenden Spiel siegte der FHC I knapp mit 4:3. In der Staffel gewann der VfB Doberlug Kirchhain vor UKS Jedinka Slubice, SV Wusterwitz, FHC I und dem HSV. Die Staffel B führte der TUS Magdeburg vor der SG EBT Berlin, dem TSC Berlin, HSV Wildau und dem FHC II an.

In den Platzierungsspielen zeigten alle Mannschaften guten schnellen Handball. Das erste Halbfinale gewann Doberlug Kirchhain mit 7:2 gegen SG EBT Berlin). Im zweiten Halbfinale besiegte TUS Magdeburg mit schnellen Gegenstößen und variantenreichem Spiel die Gäste aus Slubice mit 10:3.

Im Spiel um Platz 3 zwischen SG EBT Berlin und Slubice, was von beiden Seiten sehr kampfbetont und mit großer Einsatzbereitschaft geführt wurde, gewann das polnische Team mit 8:7. Das Finale bot eine sehenswerte Partie, die von beiden Teams mit schnellen Gegenstößen und hohem Laufeinsatz geprägt war. Hier musste die Entscheidung durch Penalty gefunden werden. Dabei waren die Mädchen vom TUS Magdeburg treffsicherer und gewannen das Turnier vor denen aus Doberlug.

Im Turnier der weiblichen Jugend E setzten sich in der Staffel A in der Vorrunde der TSC Berlin mit drei klaren Siegen und in der Staffel B die SV Koweg Görlitz mit zwei deutlichen Siegen und einem Unentschieden durch. Die Platzierungsspiele konnten Lok Rangsdorf (6:1 gegen UKS Slubice) und der HSV Falkensee (13:1 gegen SG Narva Berlin) für sich entscheiden.

Im kleinen Finale um Platz 3 zwischen dem HSV Frankfurt II und dem TSC Berlin fiel die Entscheidung in der letzten Minute. Beide Mannschaften haben ein schnelles und ideenreiches Spiel gezeigt, welches der TSC mit 5:4 für sich entschied.

Auch das Finale zwischen dem HSV Frankfurt I und SV Koweg Görlitz war spannend, die Führung wechselte ständig, doch zum Ende hin ließen die Frankfurter Mädels kein Tor mehr zu und gewannen knapp mit 7:6.