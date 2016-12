Brautparade im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bilder stammen von der Fotografin Katharina Richter, die im ehemaligen Forstgebäude in der Müncheberger Rudolf-Breitscheid-Straße ihr Atelier eingerichtet hat.

Die Fotografin hatte zehn ehemalige Bräute am 4. September zu einem Fotoshooting an markanten Plätzen in Buckow eingeladen. Ganz offensichtlich fiel die Idee auf fruchtbaren Boden, hatten die jungen Frauen ihren Spaß dabei, noch einmal in ihre Brautkleider zu schlüpfen.

Das Fotoshooting findet mittlerweile übrigens alle zwei Jahre statt und erfreut sich bei allen Beteiligten wachsender Beliebtheit.

Die Ausstellung im Wirtschaftsflur und im Gang zur Physiotherapie ist tagsüber für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Fotos können noch bis zum 10. Februar im Krankenhaus an der Prötzeler Chaussee 5 angeschaut werden.