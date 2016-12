SpaÃŸ beim Zischen aus dem Unterholz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Was bitte ist eine Schuldschraube? Wofür braucht man eine Zopfbirne? Oder eine Kaffeekette? Oder wie kann man Fußabtreter, Südpol, Oberschenkel, Nachhilfe oder Geizhals umschreiben? - all diesen Begriffen und noch vielen Aufgaben mehr mussten sich die Neuntklässler des Einstein-Gymnasiums am letzten Tag vor den Weihnachtsferien stellen. Denn traditionell stand im Bürgerhaus die Deutsch-Olympiade an. Mit viel Spaß haben Heike Kuhn, Deutsch-Fachkonferenzvorsitzende, und ihre Kollegen diese Herausforderung aus fünf Stationen wieder vorbereitet.