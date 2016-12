Leere Taschen, volle Kassen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Nach den Feiertagen erledige ich gleich alle Einzahlungen und überprüfe noch einmal die Überweisungen", erklärte Evelyne Sturzebecher aus Falkenhagen, die wie viele andere am Montag gleich als Erstes den Gang zur Volksbank in Seelow machte.

GeschĂ€ft nach Weihnachten: Claudia Hildebrandt berĂ€t die Falkenhagenerin Evelyne Sturebecher am Montag in der Filiale der Volksbank. © MOZ/Josephin Hartwig

Für die Mitarbeiter von Volksbank und Sparkasse heißt es nach den Feiertagen: kein Urlaub zwischen den Jahren, sondern die Wünsche ihrer Kunden erfüllen. "Wie meistens zu Beginn der Woche ist das auch nach Weihnachten so: die Kunden stehen manchmal Schlange, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen - aber das ist von Tag zu Tag sehr unterschiedlich", sagte Marina Bache, Geschäftsstellenleiterin der Volksbank. Die Entwicklung zeige auch, dass große Geldgeschenke nicht zwangsläufig direkt am Tag nach Weihnachten auf das Konto eingezahlt werden.

Zur Volksbank brachte am Montag ein junges Mädchen ihre Weihnachtsgaben aufs Sparkonto. Aber so gewissenhaft sind anscheinend nicht alle. "Ich weiß nicht, wo das Geld bleibt. Es erzählt ja niemand, ob er vor den Feiertagen eine größere Summe zum Verschenken abhebt oder sie für sich behält", sagte Marina Bache. Die Volksbank habe vor dem Jahreswechsel auch allerhand mit Umbuchungen zu tun. Landwirte erhalten ihre Betriebsprämie. "Diese Prämien sind teilweise beliehen. Vor dem Jahreswechsel gleichen da viele noch aus", so die Leiterin der Geschäftsstelle.

Der Januar sei immer einer der ruhigeren Monate im Jahr. Viele Versicherungen müssten bezahlt werden, dass Geld sei knapp. "Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, aber viele nutzen die Gaben zu Weihnachten auch, um ihr Konto für die anstehenden Rechnungen auszugleichen", sagte sie.

In der Sparkassenfiliale in Seelow herrschte am Montagmorgen noch kein allzu reger Betrieb. Das laute Klimpern von Kleingeld brach allerdings die Stille.

Mario Hank hatte zwei größere Behälter in die Filiale gebracht- gefüllt waren sie mit den Münzen aus einem Jahr. "So spare ich schon eine ganze Weile. Da kann man sich am Ende des Jahres noch einen besonderen Wunsch erfüllen", erzählte er. Inzwischen lebt Hank in Kassel, kommt allerdings ursprünglich aus der Kreisstadt. "Wenn ich schon mal hier bin, erledige ich das auch. In Kassel gibt es das nicht - Automaten, in die man das Kleingeld schütten kann", erklärte er.

Seit vielen Jahren kommen die Münzen aus der Geldbörse nicht wieder unter die Leute, sondern wandern direkt in die Sparbehälter. "Ich spare natürlich auch noch anders. Aber diese Methode ist sehr effektiv." Das Kleingeld vermisse man schließlich nicht, wenn es aussortiert wird. Am Jahresende folgt dadurch für ihn noch einmal eine große Überraschung, wie viel tatsächlich zusammen gekommen ist.