In der "Toskana" durchs Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540454/

Die Fotografen Hardy Nauendorf und Ute Ludwig gehen mit der Kamera auf Entdeckungsreise durch den Landstrich und fangen originale Zeitzeugen ein, von den Findlingen am Mündesee bis zum Hugenottenpark in Schwedt, von der Wassermühle Gollmitz bis zum denkmalgeschützten Bürgerhaus "Grammsches Haus" in Greiffenberg, von der Feldsteinmauer bis zur Fachwerkkirche, immer im Wandel der Jahreszeiten. Dabei sind die Grenzen der Uckermark nicht auf die geografischen Grenzen beschränkt, sondern weiter gefasst. So finden sich auch das Kloster Chorin sowie das Fürstenberger Rathaus mit Wasserspiel darin wieder.

"Wir wollen mit dem Kalender zeigen, wie schön und sehenswert unsere Heimat Uckermark ist, das Land, das ferne leuchtet", wie es Ehm Welk so treffend beschreibt. Und wir hoffen, dass wir damit die Betrachter inspirieren, sich die Fotomotive selbst im Original anzuschauen", sagt Herausgeber Hardy Nauendorf, in dessen Druckerei der Kalender gestaltet und hergestellt wurde.

Der neue Kalender 2017 ist inzwischen die 14. Ausgabe und hat eine große Liebhabergemeinde gefunden. Viele verschenken ihn auch an Verwandte oder Freunde, die in der Ferne wohnen aber uckermärkische Wurzeln haben.

Er erscheint in limitierter Ausgabe und ist im regionalen Buchhandel erhältlich, unter anderem in der Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung in Angermünde, in der Altstadtbuchhandlung und bei Thalia in Schwedt, sowie in den Buchhandlungen in Prenzlau, Templin und Lychen erhältlich.

Zum Jahresende läuft die Kalenderproduktion in der Druckerei auf Hochtouren. Neben dem Angermünder und Prenzlauer Heimatkalender ist zeitgleich auch der neue Luftbildkalender des Uckermark-Piloten Wilfried Bergholz erschienen, der imposante grafische Landschaftsansichten aus der Luft zeigt.