Naturschutzbund ruft zur VogelzÃ¤hlung auf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540455/

Der Nabu lädt alle Naturfreunde ein, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Wer möchte, kann sich vorher über die heimische Vogelwelt informieren und sich mit der praktischen Nabu-Zählhilfe ausstatten. Sie ist im Internet unter www.stundederwintervoegel.de zu finden. Die Zahlen trägt man in ein praktisches Online-Formular ein. Alternativ kann man sie am 7. und 8. Januar zwischen 10 und 18 Uhr auch unter der kostenlosen Rufnummer 0800.115 71 15 durchgeben. Unter den Teilnehmern werden hochwertige Preise verlost - vom Fernglas über Bücher und Vogelnistkästen bis hin zu Ikea-Gutscheinen. Die "Stunde der Wintervögel" ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Ziel ist, dass möglichst viele Menschen Daten sammeln. Daraus können Fachleute wichtige Informationen zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände ableiten. So liefert die Langzeitstudie wertvolle Hinweise zum Schutz der Artenvielfalt.