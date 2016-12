In vielen GÃ¤rten sind die FutterhÃ¤user verwaist

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In vielen Gärten haben sich Singvögel bislang kaum blicken lassen, was zu besorgten Anrufen von Bürgern bei Naturschützern führt. Die Experten führen die schlechte Brutsaison sowie die Witterung als Gründe an. Im Januar wird wieder durchgezählt.

Im Internet wird unter Vogelfreunden derzeit vor allem eine Frage diskutiert: Wo sind sie hin? Denn während im Dezember sonst Scharen von Blaumeisen, Kohlmeisen, Buchfinken oder Eichelhähern über die heimischen Futterstellen herfallen, herrscht in vielen Gärten derzeit Funkstille. Dagegen wurden Fotos veröffentlicht, auf denen Sperber oder Eichhörnchen neben den Körner-Rationen abgelichtet wurden - die einen warten auf Beute, den anderen fehlen Reserven für den Winter.

Spielt die Natur jetzt verrückt? "Nein", sagt Manfred Pohl, Ornithologe im Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg. "Allerdings sind in der Tat deutlich weniger Singvögel als sonst in dieser Jahreszeit zu beobachten." Der Experte verweist auf mehrere Faktoren, die zu dem Phänomen geführt haben. So finden momentan viele Vogelarten durch die milde Witterung noch ausreichend Nahrung in der Natur und sind nicht auf Zufütterung angewiesen. Vor allem jedoch sei eine schlechte Brutsaison für den "Vogelmangel" verantwortlich, sagt der Potsdamer Ornithologe. Nässe und Kälte in diesem Frühjahr hätte dem Nachwuchs zugesetzt. Durch die Witterung und den zunehmenden Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft fehlten zudem Insekten, die für junge Vögel eine regelrechte "Powerladung" darstellten - vor allem in jenen Wochen, wenn sie flügge werden. "Viele Jungen sind schlicht verhungert", sagt der Fachmann.

Bei einer Wanderung kürzlich durch die Nuthe-Nieplitz-Niederung wurden die Wahrnehmungen bestätigt. Während Pohl bei Touren in den vergangenen Jahren durchschnittlich 65 Vogelarten im Naturschutzgebiet zählte, waren es in diesem Jahr mehr als zehn Prozent weniger. Je mehr Landschaften verschwinden, so der Experte, desto gravierender seien die Auswirkungen auf die Vogelwelt.

"Starke Einbrüche" registriert auch Tobias Dürr von der Staatlichen Vogelschutzwarte in Buckow (Havelland). Schon frühzeitig haben die Experten dort Anzeichen für eine schlechte Ernährungssituation der Singvögel wahrgenommen. Viele Arten könnten zwar starke Verluste in zwei bis drei Jahren wieder ausgleichen. Doch wenn sich die widrigen Rahmenbedingungen wiederholen, werde es für bestimmte Populationen eng, betont Dürr.

Die Befürchtungen mancher Naturfreunde, dass in Parks und Gärten im kommenden Frühjahr überhaupt kein Vogelkonzert erklingt, teilt der Fachmann freilich nicht. "Ein großer Anteil unter fast allen Vogelarten überwintert im Süden", sagt er. Diese Zugvögel könnten die weiteren Verluste während der kalten Jahreszeit ausgleichen. Auch gegen die momentan grassierende Vogelgrippe seien Singvögel immun.

Vom 6. bis 8. Januar veranstaltet der Nabu deutschlandweit die "Stunde der Wintervögel". Naturfreunde sind dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen. Die Zahlen können online eingetragen werden. www.stundederwintervoegel.de