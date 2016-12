Schalterkasse verschwindet aus der Filiale

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Bankenbranche ist im Umbruch. Nachwirkungen der Bank- und Finanzkrise sowie die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zwingen sie zu harten Schnitten. Für das Jahr 2017 kündigen sich Veränderungen bei der Deutschen Bank in Schwedt an.

Aus 200 Deutsche-Bank-Filialen sollen die Kassen verschwinden. Um an Bargeld, also Euro-bank-Noten, zu kommen oder solches einzuzahlen, können sich Kunden dann ausschließlich an Selbstbedienungs-Kassenautomaten bedienen. Wahrscheinlich ab April, aber auf jeden Fall noch vor Ostern wird auch die Filiale in Schwedt schalterlos.

Das bedeutet: Im Schalterraum wird ab diesem Tag X über die Kasse kein Bargeld mehr aus- oder eingezahlt. Aktuell führt die Bank in der Oderstadt 5500 Kundenkonten. Filialleiter Thomas Roy versucht zu erklären, was die Entscheidung der Konzernspitze für die Kunden vor Ort bedeutet: "Die gute Nachricht: Wir bleiben vor Ort. Mit der gleichen Personalstärke wie zuvor. Nur ein Mitarbeiter geht, dafür kommt ein neuer. Von den aktuell fünf Mitarbeitern sind zwei Finanzberater."

Bargeldabhebungen seien nach Wegfall der Schalterkasse nur noch an den Automaten im Foyer möglich, auch Einzahlungen. Wir haben registriert, dass sich das Kundenverhalten verändert hat. "Dies macht sich unter anderem auch anhand der drastischen Verringerung der Bargeldtransaktionen bemerkbar", erläutert Roy.

Auf Kundenwunsch werde die Bank dann das Limit für die Abhebungen mit der EC-Karte auch tageweise erhöhen, lautet der Plan, um Kunden zu halten. Sollte die dennoch begrenzt freigegebene Summe nicht ausreichen, müssen Bankkunden im Bedarfsfall auch auf Filialen ausweichen, in denen noch Bargeld ausgezahlt wird.

Geschäftskunden können ih-re Einzahlungen ab April im Safebag-Verfahren vornehmen. Das sicher verpackte Geld wird am Schalter abgegeben, aber nicht mehr in der Filiale, sondern von einem Dienstleister gezählt. Über einen Automaten sind auch nachts Einzahlungen möglich. Früher gab es dafür einen Nachttresor. Die Geschäftskunden sollen bereits seit Anfang Dezember über die Änderungen informiert worden sein und überwiegend Verständnis geäußert haben, sagt Thomas Roy. Deutschlandweit werden laut Roy bloß elf der bundesweit umzustellenden Filialen diesen Service bieten. Schwedt ist dabei.

Wer ausländische Währungen bei der Deutschen Bank in Schwedt haben möchte, dem wird jetzt angeboten, die Bestellung in der Filiale entgegenzunehmen. Binnen 48 Stunden liefert ein Kurier die bestellte Summe an Dollar, Schweizer Franken, Rubel oder anderem dann frei Haus. Homecash nennt sich dieser neue Weg. Dabeoi können Fremdwährungen im Gegenwert von 100 bis 2500 Euro nach Hause oder an eine Adresse der Wahl geliefert werden.

Womit werden die an der Kasse frei werdenden Mitarbeiter beschäftigt? Thomas Roy: "Nach Wegfall der Bargeldkasse können wir uns künftig noch intensiver um die Kundenberatung kümmern. Wir wollen uns mehr Zeit für das persönliche Gespräch nehmen, da unsere Kunden dies zunehmend einfordern."