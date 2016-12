"Menschen sind das Wichtigste"

artikel-ansicht/dg/0/

"Menschen sind etwas ganz Besonderes, für mich sind sie das Allerwichtigste", sagt Birgit Lembke-Steinkopf. Als Heldin des Alltags will sie sich gar nicht so recht sehen. Denn zum Verein "Eltern helfen Eltern", dessen Leitern sie ist, gehören eben auch 14 Mitarbeiter und 20 Ehrenamtliche, "ohne die man diese Arbeit nicht machen könnte". Und doch ist die 60-Jährige irgendwie das Herz des Vereins - eine Elternvereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Familien mit behinderten Angehörigen - hauptsächlich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene - im alltäglichen Leben zu unterstützen.

Im Hauptsitz des Vereins gibt es in der Kontakt- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderungen viele Freizeitangebote. Diese sind jeweils niedrigschwellig, sodass jeder teilnehmen kann. Denn die jungen Menschen haben unterschiedlichste Beeinträchtigungen: Autismus, Down-Syndrom, körperliche und geistige Behinderungen, Krebserkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, einige sind taubstumm, blind, oder haben ADHS. Sie alle können mitmachen, zum Beispiel beim Chor, in der Linedance-Gruppe oder aber bei der Computer-AG im barrierefreien Computerkabinett. Es sind nicht nur Kinder und Jugendliche - von Zwei- bis 63-Jährigen sind alle Altersgruppen dabei. 120 Familien werden im Landkreis betreut. Der Verein bietet auch Ferienlager und -betreuung an, nimmt an Projekten wie "Bernau In und Out" teil.

Besonders gefalle ihr an ihrer Arbeit, dass jeder so genommen werde, wie er ist. Fröhlichsein gehöre einfach dazu. Toleranz und totale Offenheit seien die Schlagwörter. Einige würden sich in der offenen Atmosphäre des Vereins outen. "Für mich ist jeder, egal ob es ein kleines Kind ist oder ein älterer Herr, so wichtig, dass man miteinander auf gleicher Augenhöhe umgeht", erklärt Birgit Lembke-Steinkopf eines ihrer Lebensmottos. "Für mich ist es furchtbar, wenn Menschen gehässig sind."

Die Energie und Lebensfreude versprühende Frau arbeitet nicht nur 40 Stunden pro Woche in dem Verein, sondern ist auch seit 1995 ehrenamtlich im Bernauer Behindertenbeirat aktiv. Aus der Selbsthilfegruppe Krebs hat sie sich mittlerweile zurückgezogen. Letztere leitete sie, seitdem sie vor 20 Jahren selbst betroffen war. Trotz dieser prägenden Zeit und anderer Krankheiten ist sie immer optimistisch geblieben, auch als bei ihrer Tochter Epilepsie diagnostiziert wurde. Die eigene Betroffenheit hilft Birgit Lembke-Steinkopf in der täglichen Arbeit und im Umgang mit den Eltern.

"Eltern helfen Eltern" entstand aus einer kleinen Selbsthilfegruppe und ist mittlerweile ein anerkannter Träger. Seit 19 Jahren arbeitet sie dort, bis zur Rente will sie bleiben und wird nach so vielen Jahren das Loslassen erst noch lernen müssen. "Das ist mein Ding. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass ich in dem Bereich mal so glücklich werde", sagt sie, muss aber auch gestehen, dass es Situationen gibt, die sie emotional an ihre Grenzen bringen. "Ich habe Kinder groß werden und sterben sehen, das nimmt einen schon mit. Wir sind eine große Familie." Trotzdem müsse man Arbeit und Privatleben trennen. Man könne den Eltern auch keine Last abnehmen, sondern müsse ihnen Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Wenn sie selbst Geborgenheit und Rückhalt braucht, sind ihr Mann, ihre Kinder und Freunde immer da. "Ich kann die Welt nicht verändern, ich kann nur dazu beitragen, dass die Leute, denen es nicht so positiv geht, ein Stückchen Wärme und Unterstützung bekommen."

