Die SÃ¤le fÃ¼llen sich

Eberswalde/Bernau (MOZ) Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Zu den Vorführungen der Schul-Kino-Wochen in Eberswalde und Bernau haben sich laut den Organisatoren mehr Bildungseinrichtungen angemeldet als im vorigen Jahr. Doch es sind noch immer viele Plätze in den Kinosälen zu vergeben.

Der Countdown läuft: Noch zehn Tage lang können sich die Schulen von Brandenburg für die Schul-Kino-Wochen anmelden. Unter diesem Namen läuft vom 12. bis zum 27. Januar eine Reihe ausgewählter Filme in rund 30 Kinos des Bundeslandes. Sie sollen künstlerisch anspruchsvoll und gleichzeitig gut in den Unterrichtsplan zu integrieren sein.

Im Eberswalder "Movie Magic" macht die Filmtour am 18. und 19. Januar Station, im Filmpalast Bernau sogar an drei Tagen: vom 17. bis zum 19. Januar. Organisator Jürgen Bretschneider zieht eine positive Zwischenbilanz: Mehr Schulen als bisher hätten sich angemeldet - so auch aus Joachimsthal, Finowfurt und Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland).

"Aber es ist noch Luft nach oben", sagt er. "Um das Vorjahresergebnis zu erreichen, brauchen wir in beiden Orten noch mehr Besucher." Jürgen Bretschneider ist für die Initiative Filmernst tätig, die gemeinsam mit Vision Kino, einem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, die Brandenburger Schul-Kino-Wochen auf die Beine stellt. Gefördert wird das Projekt durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Filmförderungsanstalt.

Insgesamt haben sich in Eberswalde bisher deutlich mehr als 300 Schüler und 30 Begleitpersonen angemeldet; in Bernau sind es nur rund halb so viele. Zum Vergleich: Vor einem Jahr sind letzten Endes knapp 550 Besucher zu den Schul-Kino-Wochen ins Eberswalder Kino gekommen, während in Bernau rund 450 gezählt worden sind.

Unter den beliebtesten Filmen für die kommende Auflage - es wird die elfte im Land Brandenburg - sind viele Produktionen, die auch schon erfolgreich im Kino gelaufen sind: der Animationsfilm "Findet Dorie" zum Beispiel und Fatih Akins "Tschick". Eine weitere Jugendbuchverfilmung erfreut sich unterschiedlichen Interesses: Während für die Eberswalder Vorführung von "Rico, Oskar und der Diebstahlstein" bereits reichlich Anmeldungen vorliegen, wartet die Bernauer Vorführung noch auf ein Publikum.

Noch keine Anmeldungen sind auch für das Defa-Märchen "Philipp, der Kleine" und den Internet-Thriller "Nerve" eingegangen. Genauso sieht es beim Animationsfilm "Molly Monster" aus und sogar bei der Neuverfilmung vom "Tagebuch der Anne Frank".

Sollten die Mindestzahlen von jeweils 50 Besuchern nicht erreicht werden, fallen die Vorführungen aus. Das wäre schade, schließlich sind jeweils Begleitprogramme geplant: mal lediglich eine Anmoderation, mal eine ausführliche Gesprächsrunde im Anschluss. Auch die ein oder anderen Filmschaffenden haben sich angekündigt. Zu jedem Film gibt es obendrein Material für die Lehrer, um den Kinobesuch optimal vorbereiten und auch gemeinsam auswerten zu können.

Anmeldungen sind noch bis zum 6. Januar möglich. Der Eintritt pro Schüler kostet 3,50 Euro, wobei mit jeder Klasse zwei Begleitpersonen kostenlos ins Kino kommen.

Mehr Informationen, Anmeldungen und das komplette Programm im Internet unter www.filmernst.de oder unter der Telefonnummer 03378 209161