VSB offensiv verbessert sich um einen Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Die Volleyballerinnen der Ballabellas vom VSB offensiv Eisenhüttenstadt haben anstrengende Wochen hinter sich, da sie Spiele in verschiedenen Altersbereichen bestritten. So hatten sich die Jüngeren der U18 für die Endrunde der Brandenburgischen Landesmeisterschaft in Cottbus qualifiziert. Dort wurden sie Fünfte.