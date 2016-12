Ein Festplatz fÃ¼r Hirschfelde

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Die Prioritätenliste ist in Werneuchen eine wichtige Entscheidungshilfe in den Haushaltsdiskussionen - nun wurde sie erneut fortgeschrieben.

In den vergangenen zwei Jahren war das Papier in allen Ortsbeiräten sowie in den Ausschüssen umfassend beraten worden, entsprechende Hinweise und Vorschläge wurden eingearbeitet. Die nun bestätigte Liste soll 2017 erneut diskutiert und der Stadtverordnetenversammlung im darauffolgenden Jahr zur Bestätigung vorgelegt werden.

Die einzelnen Vorhaben sind in mehrere Bereiche wie Straßenbeleuchtung, Gehwegbau oder Öffentliche Flächen untergliedert. So wünschen sich beispielsweise die Tiefenseer, übrigens seit dem Jahr 2004, einen Bürgersteig entlang der Bundesstraße 158. Hier sieht man die Priorität eher im mittelfristigen Bereich. Noch weiter in die Ferne rückt dagegen wohl der Gehweg entlang der Straße In Willmersdorf 400 bis zum Sportplatz. Seit 2005 steht dieses Vorhaben bereits auf der Liste. Kurzfristig könnte es aber mit einem anderen Gehweg etwas werden - nämlich dem am Feuerwehrgerätehaus von Willmersdorf.

Die Schönfelder hätten gerne einen Weg vom Friedhofseingang bis zur Trauerhalle. Wenn überhaupt, kann der Wunsch erst langfristig erfüllt werden, da das Gelände nicht der Stadt Werneuchen gehört.

Mittelfristig könnten der Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Tiefensee ertüchtigt und der Dorfanger von Hirschfelde zu einem Festplatz mit Tanzfläche und Feuerstelle gestaltet werden. Mit gleicher Priorität sind auch folgende Maßnahmen in der Liste verankert: Wegebau auf dem Friedhof in Seefeld, ein Radweg an der Beiersdorfer Straße in Werneuchen sowie die Befestigung der Zufahrt zum Haussee (kirchseitig) in Krummensee.

Möglichst schnell soll dagegen die Asphaltierung der Ringstraße (südlicher Teil) von der Dorfstraße 38 bis zur "kleinen" Ringstraße in Krummensee erfolgen. Dies trifft auch auf die Sanierung der Fahrbahn der Ringstraße im selben Werneuchener Ortsteil zu. Für das inzwischen wieder geteilte Seefeld-Löhme steht seit dem Jahr 2004 ein Gemeindesaal auf der Prioritätenliste. Die Realisierung sehen die Stadtverordneten eher langfristig.

Drei Vorhaben sind auf der Grundlage der Gemeindeverträge zur Eingliederung in die Stadt Werneuchen beziehungsweise der Eingemeindung von Löhme in die Gemeinde Seefeld auf der Liste zu finden. Dazu gehören in Schönfeld die laufenden Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am Gemeindehaus mit Kindertagesstätte (kurzfristig), die Rückführung der Stier-Skulptur nach Hirschfelde (eher mittelfristig) sowie der Gehwegbau und die Straßenbeleuchtung in Weesow.

Zu weiteren Vorhaben zählen die Teichsanierung "Modderpfuhl" in Willmersdorf, die Aufstellung von Bänken am Weesower Luch und die Errichtung eines Buswartehäuschens am Kalibeweg in Tiefensee.

Einige Maßnahmen konnten auch aus der aktualisierten Liste gestrichen werden, da sie in der Haushaltsplanung berücksichtigt sind. Dies betrifft unter anderem die Instandsetzung der Zuwegung zum Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld sowie die weitere Sanierung der Straßen Am Bahnhof und Beiersdorfer Straße.