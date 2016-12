Soccer-Tage gehen in die zweite Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Sporthalle des Oranienburger Louise-Henriette-Gymnasiums ist heute Schauplatz weiterer Turniere der diesjährigen Indoor-Soccertage. In den Nachmittagsstunden stehen ab 13 Uhr Veranstaltungen für den Nachwuchs an. Gespielt wird in den Altersklassen bis 11 Jahre, 12 und 13 Jahre sowie 14 und 15 Jahre (jeweils Mädchen und Jungen gemischt). Angeboten werden auch ein Turniere für Senioren Ü 35 sowie Mädchen ab 16 Jahre. Eine Premiere ist das Integrationsturnier, zu dem insbesondere Migranten und Flüchtlinge eingeladen sind. Anmeldungen erfolgen bis 12.45 Uhr vor Ort.

An diesem Mittwoch wird in Oranienburg wieder Soccer gespielt. © Thomas Gutke/OGA

Höhepunkt des Tages ist die Soccer-Night ab 18.30 Uhr. Mit dabei werden wieder Fußballer aus allen Spielklassen sowie reine Hobby-Akteure sein. Angekündigt hat sich bereits eine Auswahl des TuS 1896 Sachsenhausen II mit Benjamin Gliem, Tobias Boremski, Lars Haak, Steffen Wnuczek und Miguel Eikelmann. Letzterer kündigt an: "Wir wollen den Pott holen." Dieses Ziel verfolgte der Kreisoberliga-Spieler, der vor der Saison von Eintracht Bötzow kam, schon in der Nacht zu Heiligabend. Bei der ersten Soccer-Night des Jahres flog er mit seinem Team aber in der Vorrunde raus. "Ich war der einzige Fußballer in unseren Reihen. Dadurch war es nicht ganz einfach. Die anderen haben sich gut geschlagen, ein bisschen ungeordnet war unser Spiel aber schon."