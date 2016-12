200 000 Euro fÃ¼r lÃ¤ndlichen Raum

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Gleich mit drei Teilprojekten will der Landkreis Barnim die Entwicklung im ländlichen Raum fördern. Dafür sollen in den kommenden beiden Jahren insgesamt 200000Euro investiert werden, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Das Geld stammt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Dieses hatte im Sommer den Wettbewerb zum Modellvorhaben der Raumordnung "Lebendige Regionen - aktive Regionalentwicklung als Zukunftsaufgabe" ausgeschrieben. Bemühungen zu einer zukunftsorientierten Regionalentwicklung könnten nun ausgebaut werden, so Wilhelm Benfer, zuständiger Projektleiter in der Kreisverwaltung.