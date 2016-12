FSV Union sucht weiter neuen Trainer

artikel-ansicht/dg/0/

Nach seinen Angaben soll der Nachfolger von Achim Hollerieth, von dem sich die Fürstenwalder am 14.Dezember kurz vorm Rückrundenstart getrennt hatten und der jetzt Liga-Kontrahent TSG Neustrelitz trainiert, spätestens zum Start der Vorbereitung am 5. Januar feststehen. Dort geht es dann in der heimischen Bonava-Arena ab 10Uhr wieder mit dem Training für die restlichen Partien der Rückrunde los. Das erste Spiel im neuen Jahr bestreitet der FSV Union am 5.Februar beim ZFC Meuselwitz.

Bis dahin soll fleißig trainiert werden - mit neuem Coach und einigen neuen Spielern. Am Montag nach dem Rückrunden-Auftakt mit dem Überraschungs-Heimsieg gegen den BFC Dynamo (4:1) hatte Heinrich als Interims-Trainer die Mannschaft vor dem Urlaub über die Feiertage noch mal zusammengenommen und ihr "Hausaufgaben" mit auf den Weg gegeben. Die Spieler sollen dabei weiter an ihrer Fitness arbeiten.