Fleischerhandwerk im Wandel

Eintopf an Eintopf: Fleischermeister Burkhard Höhne zeigt einen Teil der heute vielfĂ€ltigen Produktpalette. In der Reifekammer nebenan hĂ€ngen 20 verschiedene Salamisorten. © MOZ/Anett Zimmermann

Fleischermeister Burkhard Höhne sieht in seinem Büro in Bliesdorf noch schnell ein Kassenbuch durch. Der 58-Jährige sitzt dazu an einem alten dunklen Schreibtisch. "Draußen stehen noch mehr Möbel dieser Art", erzählt er und davon, dass er die Stücke einst von der Wriezener Fleischerfamilie Groth übernommen habe. Eine Mitarbeiterin schaut für eine kurze Absprache herein, dann Tochter Anja.

Die 36-Jährige führt inzwischen die Geschäfte des fast 30-jährigen Fleischereibetriebs.Sie ist gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Der Handwerker in der Familie ist und bleibt Burkhard Höhne, dessen Großvater und Vater einst Hausschlachtungen vornahmen. "Meine Eltern hatten später ein Geschäft der HO", erzählt Höhne, der sich am 27. Mai 1987 selbstständig gemacht hat. In der Bliesdorfer Rotdornstraße, in der sich bis heute der Hauptsitz des Unternehmens und vor allem die Produktionsstätte befindet.

Der Laden dort ist wie der in Wriezen jedoch geschlossen. Keine Chance auf Wiedereröffnung? "Nein", sagt Burkhard Höhne. Nicht nur, weil zu Jahresbeginn die Kassensysteme umzurüsten wären. Das Wriezener Stadtzentrum sei heute unattraktiv, es gebe zu wenig Läden, hinzu komme die Bequemlichkeit der Kunden: "Die wollen Parkplätze vor jeder Ladentür, aber selbst wenn es die gibt, ist eine Fahrt zum Supermarkt verlockender. Da fährt man einmal hin, stellt das Auto ab und bekommt im günstigsten Fall alles, was man benötigt, auf einmal." Der Einkauf von Geschäft zu Geschäft sei beschwerlicher.

"Erst recht bei Wetter wie diesem", weist Höhne mit dem Kopf nach draußen, wo es an diesem Vormittag regnet und stürmt. Doch damit hält er sich nicht auf, er nimmt einen Anruf entgegen und schaut die E-Mails durch. "Bei uns läuft heute vieles über Bestellungen." Dazu gehörten in diesem Jahr auch viele Präsentkörbe. "Die sind wirklich gut gegangen", sagt Anja Höhne, verweist auf ihre Aktivitäten bei Facebook und überlegt, den Präsentebereich künftig vom bisherigen Laden in Bliesdorf aus zu organisieren.

Burkhard Höhne fühlt sich mittlerweile fast mehr als Strausberger. Mit dem dortigen Ladengeschäft, in dem es neben Fleisch und Wurst auch ein breites Mittags- beziehungsweise Imbissangebot gibt, will er 2017 umziehen: die Große Straße runter Richtung Sparkasse. Das Inventar aus dem zwischenzeitlich neu eröffneten und wieder geschlossenen Wriezener Geschäft sei nun für den Laden in Strausberg vorgesehen. "Die Fußgängerzone in Wriezen funktioniert so nicht", sagt Höhne und plädiert für eine Öffnung der Innenstadt. Auch Umgehungsstraßen sieht er inzwischen kritisch. "Dann fahren mögliche Kunden ebenfalls um unsere Geschäfte herum", sagt er mit Blick auf Wriezen und Seelow und auf die Pläne für eine Umgehungsstraße in Bad Freienwalde. Mit dem Abriss der dortigen Brücke ("Ich bin klar dafür") könnte aber auch wieder eine schöne Einfahrt ins Stadtzentrum selbst entstehen. "Und wenn Ausflügler dann erst einmal in der Stadt sind, verweilen sie und geben auch Geld aus", ist er überzeugt.

Höhnes betreiben in Wriezen das Gasthaus "Zum Ferkel", produzieren unter anderem für das Gut Darß und beliefern Heime und andere Einrichtungen sowie Gaststätten in der Region. "In Eberswalde haben wir einen Imbisswagen und bieten Pulled Burger an", berichtet Burkhard Höhne. "Das läuft sogar ganz gut. Vielleicht ist das ja auch etwas für Dorffeste."

Zehn Mitarbeiter, überwiegend Frauen, sind bei Höhnes beschäftigt. Ein Auszubildender ist nicht darunter. "In unserem Handwerk gibt es ja kaum noch Lehrlinge", bedauert Höhne und verweist auch auf den längst geschlossenen Ausbildungszweig am Oberstufenzentrum in Eberswalde. Sein letzter Azubi sei vor zwei Jahren nach Cottbus gewechselt. Dort und in Neuruppin würden im Land Brandenburg noch Fleischer ausgebildet. "Zwischendurch hat es eine Anfrage aus dem Arbeitsamt gegeben", lässt Burkhard Höhne nicht unerwähnt. Aber bei der Frage, wie der Bliesdorfer Betrieb mit dem Nahverkehr zu erreichen sei, hätte sich das Gespräch erledigt gehabt. "Vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn es die Bahn noch geben würde, uns fehlt hier einfach die Infrastruktur."

Im Vergleich dazu gehe in Strausberg die Post ab, sagt Höhne und denkt doch auch darüber nach, wie er seine Kunden auf dem Land besser erreichen kann. Ob mit einem eigenen Laden-Fahrzeug oder Automaten, wie er sie bei Kollegen in Süddeutschland gesehen hat: "Die machen vor allem an Sommerabenden gute Umsätze, wenn den Leuten einfällt, dass sie doch mal grillen könnten."