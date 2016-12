Installation einer Ampel gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die dauerhafte Installation einer Ampel an der Kreuzung Bucher Chaussee/Kirschenallee mahnte die Panketaler Gemeindevertreterin Ursula Gambal-Voß (SPD) an. Der Verkehr wird an der Kreuzung gegenwärtig mit einer provisorischen Baustellenampel geregelt. Eine sichere Querungsmöglichkeit war vor allem von vielen Eltern gefordert worden. Auf dem Schulweg müssen ihre Kinder die stark befahrene Straße überqueren, um zur Bushalteschule zu gelangen. Durch die Einfahrten zu mehreren Einzelhandelsmärkten kommt es zusätzlich zu unübersichtlichen Situationen. Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist der Landesbetrieb Straßenwesen für die Ampelaufstellung zuständig.