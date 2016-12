Tausendsassa mit mehr als hundert Uhren

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Wie die Zeiger der Uhren, die er sammelt, hat sich Peter Schwarzat mit seiner Frau Brigitte einst durch den Barnim bewegt. In Joachimsthal wird er wohl bleiben und verkauft dort noch heute schöne alte Dinge. Vorher suchte das Paar sein Glück in der Gastronomie.

Das Auge weiß nicht, wo es zuerst hinschauen soll. Vom Sonnenschirm aus den 20er-Jahren wandert es zur rustikalen Kommode und zum silbernen Kaviartöpfchen mit den kleinen Löffeln, die am Rand stecken. Die Menge der Uhren im Verkaufsraum ist nahezu erschlagend. Wand- und Standuhren, Taschenuhren, Wecker, Kaminuhren. Einige wurden Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt. Raritäten, Antiquitäten? Peter Schwarzat nimmt es damit nicht so genau. Das klingt ihm zu gewaltig. "Sagen wir einfach schöne alte Dinge", so der 72-jährige Sammler, der einst von der Küste in die Mark kam.

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass der Rostocker Jung zur Montage im Walzwerk Finow anheuerte. 1963 nahm er dort seine Arbeit auf und lernte zwei Jahre später seine Frau Brigitte beim Tanz kennen. Schon bald kündigte sich Nachwuchs an und die Schwarzats bekamen eine Wohnung in der alten Musikschule in der Eberswalder Eisenbahnstraße. Dort ging Peter Schwarzat seiner Aufgabe als Hausverwalter nach. Abends kellnerte er, damit das Geld für die kleine Familie reichte. "Sechseinhalb wunderschöne Jahre", nennt das Paar die gemeinsame Zeit in Eberswalde heute. Sesshaft wurden sie in der Waldstadt nicht. Stattdessen zog es sie nach Brodowin, wo sie die Dorfgaststätte übernehmen sollten. Sie bezogen ein Haus, doch aus dem gastronomischen Vorhaben im Ort wurde zunächst nichts. Das Objekt war vom Schwamm befallen.

Um die Rechnungen zu bezahlen, arbeitete Peter Schwarzat über zwei Jahre im Schweinestall. Dann sollte die Choriner Klosterschenke den Wunsch nach einer Gaststätte doch noch möglich machen. Dort wurde das Paar zum ersten Betreiber, nachdem die Schenke Mitte der 70er renoviert wurde. Wohnen blieb die Familie mit drei Kindern im benachbarten Brodowin.

Erst Ende der 80er ergab sich die Möglichkeit, die Gaststätte "Zur Krim" in Joachimsthal zu übernehmen. Wieder wagten die Schwarzats einen Neuanfang, pendelten zunächst in die Stadt, bevor sie nach fast 20 Jahren Brodowin nach Joachimsthal umsiedelten. Die "Krim" betrieben sie gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn, die sie noch heute führen.

Kurz nach der Übernahme damals wurde allerdings klar, dass das Haus nicht genug für zwei Familien abwerfen würde. Peter Schwarzat entschied sich deshalb, ein Geschäft zu eröffnen. Statt Uhren, alter Möbel, Trödel und Antikem hielten zunächst Schuhe im Laden Einzug. "Weil das allein nicht optimal lief, nahm ich Fahrräder und Fahrradersatzteile mit hinein", erklärt der Inhaber. Auch die Reparatur der Drahtesel eignete er sich an. Dafür bezog er sein heutiges Domizil, die alte Apotheke.

Dort verkaufte Schwarzat zeitweise auch Blumen, bis er in den 90er-Jahren auf seine große Leidenschaft umsattelte. Antiquitäten hatte er schon immer gesammelt, seit seinem 25. Lebensjahr. "Das Erste war ein Gründerzeitschränkchen, wobei ich gar nicht wusste, dass es Gründerzeit war", sagt der Mann, der seinen Laden lieber als An- und Verkauf verstanden wissen will.

Ums Geld geht es dem Freund der Fernsehsendung "Bares für Rares" dabei nicht ausschließlich. "Ich freue mich, wenn ein Stück in gute Hände kommt", sagt er. Wann und warum es ihm gerade Uhren angetan haben, kann er kaum erklären. Vielleicht weil sie früher etwas von Wert darstellten und er aus einer Familie kommt, die wenig hatte. Mit vier Geschwistern lebte sie in einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung und hatte nicht mehr als eine Schublade für seine Sachen. 120 Uhren nennt er heute sein Eigen. Ihm eine abzukaufen sei gar nicht so einfach, warnt Peter Schwarzat scherzhaft. "Für mich ist eine schlagende Uhr wie ein Kumpel", sagt er.