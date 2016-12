Baustelle auf dem Friedhof

artikel-ansicht/dg/0/

Gro√ü Lindow (MOZ) Baustellenschilder stehen derzeit auf dem Friedhof in Groß Lindow. Und demnächst wird es dort mit Sicherheit auch etwas lauter. Der Grund? Auf dem Areal werden Stelen aufgestellt. Neben Erdbestattungen - die laut Bürgermeister Peter Schlatter immer seltener gewählt werden -, Urnengräbern und anonymen Bestattungen soll es im kommenden Jahr auch die Möglichkeit geben, die Asche eines Verstorbenen oberirdisch in Stelen beisetzen zu lassen.

"20 Urnenfächer wird es zunächst geben", erklärt Peter Schlatter bei einer kurzen Begehung des Friedhofes. "Das kann bei Bedarf aber erweitert werden", versichert der Bürgermeister. Man müsse jedoch erst einmal sehen, wie die neue Bestattungsform angenommen wird. Viele wüssten ja noch gar nicht, dass es so etwas geben soll. Auch die Bestattungssatzung müsse erst einmal dahingehend geändert werden.

Schlatter selbst ist überzeugt davon, dass Urnenstelen für alle eine Alternative darstellen, die eine pflegeleichte, aber eben keine anonyme Grabstätte für ihre Angehörigen wollen.

Planmäßig sollten die Stelen bereits Ende Dezember stehen. Allerdings seien die Marmorsäulen tatsächlich beschädigt in Groß Lindow angekommen. Nun müssen neue her, dadurch verzögern sich die Arbeiten. Peter Schlatter rechnet damit, dass im Februar alles geschafft sein sollte - immer vorausgesetzt, dass kein Dauerfrost einsetzt. Die Pflanzungen drumherum erfolgen dann im Frühjahr. Wer Interesse an einer Bestattung in der Urnenstele habe, könne sich bei der Amtsverwaltung Brieskow-Finkenheerd melden, sagt der Bürgermeister.

Eine Urnenwand gibt es bereits auf dem Friedhof im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ. Dort sind alle Fächer belegt und eine Erweiterung der Anlage soll demnächst erfolgen.