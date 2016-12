StraÃŸenreinigung wird teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst in Eisenhüttenstadt werden im kommenden Jahr teilweise deutlich steigen. Eine entsprechende Satzung haben die Stadtverordneten in ihrer Dezembersitzung beschlossen.

Demnach steigt die Gebühr für die zweiwöchentliche Straßenreinigung um 62 Cent auf 2,41 Euro je Frontmeter Grundstücksseite. Beim Vier-Wochen-Rhythmus werden 1,21 Euro (bisher 0,90 Euro) fällig. Darüber hinaus gibt es Straßen, die alle vier Wochen gereinigt werden, in den Monaten September bis November aber, weil dort viel Laub anfällt, wöchentlich. In dieser Kategorie liegt die Steigerung bei 59 Cent auf 2,30 Euro. Noch deutlicher fällt die Erhöhung bei der Gehwegreinigung aus. Die monatliche Reinigung wird mit einer Gebühr von 3,85 Euro belegt, das sind satte 1,20 Euro mehr als bisher, bei den Gehwegen, die von September bis November wöchentlich gesäubert werden werden sogar 2,28 Euro mehr fällig, nämlich 7,32 Euro.

Auch beim Winterdienst ist die Gehwegsreinigung besonders teuer, kostet ab nächstem Jahr 4,22 Euro (bisher 3,36 Euro). Die Beseitigung von Schnee und Eis auf Fahrbahnen wird mit 1,43 Euro veranschlagt (statt bisher 1,29 Euro).

Die Verwaltung hat die Straßenreinigungsgebühr schon nach einem Jahr neu kalkuliert. Hintergrund ist die nach wie vor ungeklärte Frage, welche Gesellschaftsform die Stadtwirtschaft, die die Reinigung vornimmt, künftig haben wird und wie die Leistungen besteuert werden. Nach wie vor gibt es keinen abschließenden Bescheid vom Finanzamt.

Durch die einjährige Kalkulation fallen Über- bzw- Unterdeckungen, die bei einer Neukalkulation mit verrechnet werden, deutlicher ins Gewicht, so auch in diesem Fall. Die Verwaltung hatte auch grob durchgerechnet, was eine zweijährige Kalkulation erbringen würde. Da wären die Gebühren sogar gesunken.

Die Straßen und Gehwege in Eisenhüttenstadt werden nicht durchgängig im Auftrag der Stadt gereinigt. Nach Protesten von Anwohnern, denen die Gebühren zu hoch waren, wurden vor einigen Jahren mehrere Straßenzüge und Gehwege in die Verantwortung der Anwohner übergeben.