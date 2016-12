FÃ¼hrungswechsel bei Colorpack

artikel-ansicht/dg/0/

Breite Palette: Zahlreiche große Namen sind vertreten, wenn Hans-Jürgen-Katzer Verpackungen zeigt, die bei Colorpack in Rüdersdorf produziert werden. Der 65-Jährige hat großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens.

"In dem Vertrag steht, dass ich mit Eintritt ins Rentenalter aufhöre", sagt der 65-Jährige. Das Ausscheiden trifft Hans-Jürgen Katzer also keineswegs überraschend. Und doch, "der letzte Gang ist schon schwer", ahnt er. Er sagt das ohne Jammern, sondern in dem Bewusstsein, eine Menge erreicht zu haben - für seine rund 400 Mitarbeiter und natürlich auch für sich. Seine Leute sind ihm wichtig, das wird bei Katzer immer wieder deutlich. Deren Leistungsfähigkeit ist für ihn neben der modernen technischen Ausstattung die Grundlage für den Spitzenplatz, den Colorpack innerhalb der sechs Werke der rlc packaging group mit Stammsitz in Hannover einnimmt.

Bis dahin war es kein einfacher Weg. Hans-Jürgen Katzer hat keinen unerheblichen Anteil an der sehr positiven Entwicklung von Colorpack. Führungsqualitäten hatte er zuvor bereits beim Vorgängerunternehmen in Ost-Berlin bewiesen, das er durch die aufregenden Wendezeiten manövrierte. Als der Vertrag mit dem späteren Partner, der Leunisman GmbH in Hannover, praktisch unter Dach und Fach war, wollte seine eigene Belegschaft aus Furcht vor Massenentlassungen streiken. Katzer konnte die Mitarbeiter mit seinem Konzept überzeugen und ließ sich von ihnen zum Chef wählen. Im Juli 1990 wurde dann Colorpack gegründet.

Weil das Reinigungsunternehmen Rewatex den Mietvertrag in Spindlersfeld über das Jahr 2000 hinaus nicht verlängern wollte, musste ein neuer Standort gefunden werden. Katzer erinnert sich an "utopische Quadratmeterpreise", die in Berlin und zum Teil auch in Brandenburg gefordert wurden. Letztlich wurde man im Tasdorfer Gewerbegebiet fündig. 1996 war dort Baustart, im April 1997 wurde Einweihung gefeiert. Gleich mehrfach lobt der Firmenchef in dem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Rüdersdorfer Verwaltung.

Längst hat sich Colorpack international einen guten Namen gemacht. Weltweit agierende Markenfirmen lassen dort fertigen. Seit 2003 gibt es auf dem Firmengelände noch ein Pharmacenter. Dort werden nach höchsten Sicherheitsstandards Verpackungen und Packungsbeilagen für die Pharmaindustrie gefertigt.

Katzer spricht von "hartem Wettbewerb" und verweist dabei auch auf Beteiligungen seiner Unternehmensgruppe an zwei Werken in Polen. Dort seien die Lohnkosten nun einmal deutlich niedriger. Dennoch sieht er Colorpack gut gerüstet und optimistisch in die Zukunft. Ziel müsse es sein, den Jahresumsatz von derzeit 70 auf 80 bis 90 Millionen Euro zu steigern, findet er.

Dabei helfen wird der 65-Jährige nur noch sehr begrenzt können. Nach seinem Ausscheiden wird er zwar noch eine Beratertätigkeit in der Kundenbetreuung ausüben. Was er aber auf keinen Fall machen will - dem Nachfolger, der aus dem Bochumer Werk kommt, ins Handwerk pfuschen. "Ich komme nur, wenn ich gerufen werde", stellt Katzer klar.

Natürlich ist der Wechsel an der Colorpack-Spitze längst durchgesickert. Der große Bahnhof ist Katzers Sache nicht, zumal wenn es um seine Person geht. Aber um einen Kleinen kommt er nicht umhin. Dazu ist er inzwischen zu bekannt.

Und was kommt dann, neben der Beratertätigkeit? Katzer will sich weiter in der Region engagieren, beispielsweise im Förderverein Museumspark. Vielleicht werde er auch weitere Aufgaben übernehmen, sagt er. Er werde mehr Zeit für die Familie haben, auch für seine vier Enkel. Zudem will er sich handwerklich im Eigenheim in Grünheide betätigenund mehr als bisher mit dem eigenen Boot unterwegs sein.