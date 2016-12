Birke auf StraÃŸe gestÃ¼rzt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Kaum Schäden gab es aufgrund des Sturmes am Montag und Dienstag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste die Wilmersdorfer Feuerwehr mit vier Kameraden ausrücken, weil eine Birke in der Nähe der alten Kelterei auf die Straße (aus Richtung Fürstenwalde) gefallen war. "Die Birke hatte etwa einen Durchmesser von 20 Zentimetern", berichtet Ortswehrführer Detlef Böhm. Der umgestürzte Baum hatte auch eine frei hängende Telefonleitung zerstört, die zum Gewerbegebiet führt, berichtet Böhm. Der Ort selber sei vom Telefonausfall nicht betroffen gewesen.