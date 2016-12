Silly, Karat und Naabtal-Duo

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540482/

Den ersten Höhepunkt setzen die Tänzer. Am 24. Februar ab 20 Uhr heißt es "Magic Of The Dance" in der Stadthalle. Nirgendwo sonst zeige sich die Seele Irlands authentischer, jubeln die Kritiker über diese Show, in der zu unvergesslichen Melodien gesteppt wird, als seien die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben. "Magic Of The Dance" biete vollendete Körperbeherrschung.

Den Liebhabern volkstümlicher Klänge wird das Gastspiel von Sigrid & Marina gefallen, die am 15. März ab 16 Uhr in der Stadthalle ihr "Heimatgefühl"-Konzert präsentieren. Sie selbst haben mit Hits wie "Lieder sind wie Freunde", "Lust am Leben" oder "Für ein Dankeschön ist es nie zu spät" die Musikantenszene aufgemischt. Nach Eberswalde bringen die Schwestern das Naabtal Duo und Judith & Mel mit, die ebenfalls seit Jahren Erfolge feiern.

Alle Abba-Fans sollten sich den 24. März ganz dick im Kalender anstreichen. Ab 20 Uhr spielen dann Abalance in der Stadthalle. Deren Tribute-Show lässt das Schweden-Quartett auf der Bühne auferstehen - mit allen Hits wie "Mamma Mia", "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" oder "Waterloo".

Doch nicht nur Sangeskünstler geben im Familiengarten alles, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Am 28. Mai ab 18 Uhr startet Fips Asmussen in der Stadthalle einen Angriff auf das Zwerchfell jedes Zuhörers. "Lachen, bis der Arzt kommt", ist der Titel des aktuellen Programmes, mit dem der Komiker und Alleinunterhalter auch in Eberswalde vorbeischaut. Vielleicht aber erzählt die Stimmungskanone nicht nur Witze, sondern trägt auch einige seiner Lieder vor - so die schräge Jürgen-Drews-Parodie "Ein Korn im Feldbett", die es 1976 immerhin auf Platz 35 der deutschen Single-Charts schaffte.

Am 10. Juni gibt es eine Rocknacht im Familiengarten. Auf der Freilichtbühne erklingen Hits wie "The Slider", "A Beard Of Stars" oder "Electric Warrior" - vorgetragen von Mickey Finn's T. Rex, einer Formation, die das musikalische Erbe von T. Rex pflegt. Zudem sind Hello und eine CCR-Tribute-Band dabei.

Mit ihrem aktuellen Album "Wutfänger" sind Silly am 24. Juni ab etwa 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne zu erleben. Die Band hat es wie kaum eine andere geschafft, sich selbst treu zu bleiben und doch immer wieder neu zu erfinden. Seit 2006 ist die Schauspielerin Anna Loos die Frontfrau der Formation, die mit der Sängerin Tamara Danz bekannt geworden war, die 1996 verstarb. Hits wie "Bataillon d' Amour", "So 'ne keine Frau" oder "Verlorene Kinder" haben Silly unverwechselbar gemacht, mit "Alles rot" ging die Erfolgsgeschichte munter weiter.

Auch Karat sind längst eine Legende. "Über sieben Brücken musst Du geh'n", "Schwanenkönig" oder "Der blaue Planet" kennt jeder, der vor der Wende östlich der Elbe aufgewachsen ist. Die Band, am 26. August zu Gast, die zwischendurch wegen eines Erbschaftsstreits als K...! auftreten musste, ist mit den Alben "Weitergeh'n" und "Seelenschiffe" auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Statt des 2004 verstorbenen Frontmannes Herbert Dreilich ist seit 2005 dessen Sohn Claudius die Stimme von Karat.

Der Familiengarten hat 2017 noch viel mehr zu bieten - ein Bürgerforum über seine Zukunft am 10. Januar von 18 bis 21 Uhr, den Neujahrsempfang der Stadt am 14. Januar 16 bis 18 Uhr und den ersten Nachtflohmarkt des neuen Jahres am 25. Februar ab 16 Uhr - alles in der Stadthalle.