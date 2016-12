Angespartes wird jetzt investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Märkisch-Oderland profitiere von der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland mit steigenden Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesseite, die auch auf der kommunalen Ebene ankommt, sagt der Beigeordnete und Kämmerer Rainer Schinkel (SPD). Eine Herausforderung sei die Finanzierung von Investitionen. 2017 erhalte der Landkreis nur noch 3,4 Millionen Euro als Investitionspauschale, bis 2020 werde diese Position auf Null zurückgefahren. Dem gegenüber stehen dringende Investitionen, um im randberliner Bereich mehr Plätze in den Schulen anbieten zu können. Für den Gymnasiums-Erweiterungsbau in Neuenhagen werden 6,7 Millionen Euro eingesetzt, für den Bau einer neuen Sporthalle und einen Erweiterungsbau am Gymnasium in Rüdersdorf insgesamt rund 16 Millionen Euro.

Ein Neubau für das Straßenverkehrsamt des Kreises, die Übernahme des Eigenanteils beim flächendeckenden Breitbandausbau, Investitionen im Straßenbau und im Katastrophenschutz sowie im Hard- und Softwarebereich komplettieren die Vorhaben 2017. "Möglich sind sie nur durch unsere Finanzmittelüberschüsse", betont Schinkel. "Danach müssen wir auch wieder über Kreditfinanzierung von Vorhaben nachdenken. Dazu ist und bleibt eine solide Haushaltsführung Voraussetzung. Wir müssen aber dem Land und den Landtagsabgeordneten klar machen, dass die kommunalen Haushalte nicht ausreichend finanziert werden und wir eine andere Landespolitik in diesem Bereich erwarten."

Die ersten Wochen des neuen Jahres arbeitet der Kreis mit einem vorläufigen Haushalt, darf nur pflichtige Ausgaben tätigen. Der Beschluss ist für die Sitzung Ende März vorgesehen.