Neue Chance fÃ¼r Aussteiger

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540486/

Steve Schmidt wird wieder Stadtarchivar von Angermünde. Nach der Einigung vor Gericht in einem Vergleich will Bürgermeister Frederik Bewer dem 27-Jährigen eine neue Chance geben. Steve Schmidt, der im Januar 2016 als Nachfolger von Margret Sperling die Stelle als Stadtarchivar übernahm, wurde im April des Jahres vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Krakow fristlos vom Dienst suspendiert, nachdem durch einem MOZ-Bericht die ehemalige NPD-Mitgliedschaft des jungen Mannes öffentlich wurde. Schmidt war einige Jahre Pressesprecher des NPD-Kreisverbandes Oberhavel und nach eigenen Angaben 2014 aus der Szene ausgestiegen. Das hatte nach MOZ-Recherchen auch der Brandenburger Verfassungsschutz und die Initiative Tolerantes Brandenburg bestätigt. Dennoch verlängerte Krakow den Arbeitsvertrag des neu eingestellten Archivars nach dessen Probezeit nicht. Diese Entscheidung sorgte für kontroverse Diskussionen um Chancen für Aussteiger und machte den Fall überregional bekannt. Schmidt klagte gegen die Kündigung.

Frederik Bewer, der erst seit Juni im Amt des Bürgermeisters ist, hatte nun die heikle Personalie auf dem Tisch und hielt sich zunächst neutral und bedeckt. "Ich musste mir erst ein eigenes umfassendes Bild von den Hintergründen machen und habe in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viele, intensive Gespräche mit verschiedenen staatlichen Einrichtungen, Aussteigerorganisationen und Personen gesprochen, die Steve Schmidt kennen", erklärt Frederik Bewer gegenüber der MOZ. Auch mit dem Betroffenen selbst habe er nach eigenen Aussagen mehrere, sehr offene, ausführliche und gute Gespräche auf hohem Niveau geführt, um ihn auch als Person menschlich kennen- und verstehen zu lernen. Es sei ein langer Abwägungsprozess gewesen. "Ich möchte am Ende eine Entscheidung fällen, die ich persönlich auch vertreten kann", so Bewer. Seine Entscheidung ist gefällt: Er gibt Steve Schmidt eine neue Chance und stellt ihn zu Jahresbeginn wieder als Stadtarchivar in Angermünde ein. "Allerdings mit dem klaren Signal: Nulltoleranz zu politischen Gesinnungen und Aktivitäten seiner Vergangenheit", betont Frederik Bewer. Auch die Öffentlichkeit schaue genau hin. Er wolle den jungen Archivar in der Anfangszeit sehr unterstützen.

Im Fall des nach Mobbingvorwürfen fristlos gekündigten Museumsmitarbeiters Moritz-Adolf Trappe hingegen will sich Frederik Bewer nicht im Detail zum Inhalt des laufenden Rechtsstreites äußern. Es sei ein Vergleich auf Widerruf beschlossen worden, der darauf abziele, sich von dem Mitarbeiter mit einer Abfindung zu trennen. Dem müsse Trappe allerdings erst zustimmen. Die Widerrufsfrist endet Ende Februar. Auch die Stadtverordnetenversammlung muss erst über die Abfindungssumme beschließen. Sie tagt erst am 16. Februar 2017

Lehnt Trappe ab oder stimmt die SVV nicht zu, muss das Gericht ein Urteil fällen. Solange hängt der gekündigte Museumsmitarbeiter finanziell in der Luft und bekommt weder Gehalt noch Arbeitslosengeld, weil die Arbeitsagentur nach der fristlosen Kündigung eine Sperre verhängt hat.