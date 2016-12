artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, sollten Arbeitnehmer ihn nachholen dürfen - diese Idee findet eine Mehrheit von 53 Prozent der Menschen in Deutschland wenig sinnvoll. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. In anderen europäischen Ländern ist es durchaus üblich, Feiertage nachzuholen. Dennoch sind nur 41 Prozent in Deutschland dafür, dass es auch in der Bundesrepublik so sein soll. 6 Prozent haben der Umfrage zufolge keine Meinung dazu.