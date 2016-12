Nachwuchswerbung beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Probe: An der Rosenthal-Oberschule gab es in diesem Jahr ein Theaterprojekt. Neben den Hohen Neuendorfer Sch├╝lerinnen und Sch├╝lern nahmen auch Fl├╝chtlinge, die in Birkenwerder wohnen, daran teil. © J├╝rgen Liebezeit/OGA

Der fällt in Hohen Neuendorf diesmal auf einen Freitag, den 13., und wird traditionell mit dem Sechstklässler-Cup begangen. Fußballmannschaften aus fünf Grundschulen der Stadt und Birkenwerder sind mit ihren sechsten Klassen eingeladen, in der Stadthalle um den Wanderpokal zu spielen und die Oberschule zu besuchen. In der spielfreien Zeit haben die anwesenden sechsten Klassen die Chance, einen Wissenswettbewerb zu gewinnen. Die Oberschüler werden die jungen Gäste begleiten und ihnen gern ihre Schule präsentieren, teilte Direktorin Katharina Schlumm mit. Die Grundschüler können verschiedene Stationen ausprobieren oder eine Stärkung im Schülercafé genießen. Anpfiff des Turniers ist um 8.30 Uhr, die Siegerehrung in Anwesenheit des Bürgermeisters, der auch die Schirmherrschaft hat, gegen 13.15 Uhr. Die Sportvereine FSV Forst Borgsdorf und Blau Weiß Hohen Neuendorf unterstützen die Schule bei der Organisation.

Von 16 bis 19 Uhr sind die Eltern aus den fünften und sechsten Klassen der Grundschulen sowie alle anderen Interessierten in die Rosenthal-Oberschule an der Berliner Straße 41 eingeladen. Sie können mit Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitung ins Gespräch kommen, sich die modernen Fachräume und viele interessante Lern- und Projektergebnisse anschauen und sich bei Vertretern der Georg-Mendheim- und Eduard-Maurer-Oberstufenzentren sowie einer freien Schulen aus Berlin und Oranienburg über die Ausbildungsperspektiven nach Abschluss der Oberschule informieren. Der Schulförderverein stellt sich am Grillstand den Besuchern vor, und die Schülerfirma bietet in Zusammenarbeit mit dem Imkerverein der Stadt ihren Honig zum Verkauf an.

Außerdem gibt es diesmal einen ganz besonderen Höhepunkt, so Katharina Schlumm weiter. Mit den Gästen soll in der Mensa ein Glasmosaikwandbild enthüllt werden, das im Dezember unter künstlerischer Leitung der Bildhauerin Christine Blümer aus Potsdam als Unterrichtsprojekt entstanden ist. Es ist ein sieben Quadratmeter großes Wandbild "Drachenbrut". Das Thema ist von den auffälligen Terrakotta-Drachen als architektonisches Detail auf dem Dach des Schulhauses inspiriert.

Als eine Schule für alle präsentiert sich die Mühlenbecker Gesamtschule am 14. Januar. Zwischen 10 und 13 Uhr sind Gäste, vor allem die zukünftigen Jahrgangsstufen 7 und 11, willkommen, lädt Schulleiterin Kathrin Haase ein.

Wie jedes Jahr führen die Schülerscouts durch das Gebäude. Die Schulleiterin und die Konrektorin Dörte Krenz stehen im Foyer zu den Vorzügen der Schule, in der auch das Abitur abgelegt werden kann, Rede und Antwort. Zusätzlich gibt es um 11 und 12 Uhr jeweils eine Einführungsveranstaltung zur Schule und dem Übergangsverfahren in Klasse 7. Für alle zukünftigen Abiturienten ist der Oberstufenkoordinator im Raum 311 ansprechbar, der alle Fragen rund um die gymnasiale Oberstufe beantwortet.

Neben diesen wichtigen Informationen kann jeder Besucher "Schulluft" schnuppern. In den sechseckigen sowie klassischen Räumen präsentieren sich die Fachbereiche mit einem umfangreichen Angebot für Klein und Groß - von A wie Aktivitäten, E wie Experimenten, P wie Projektarbeiten, S wie Smartboards bis hin zu Z wie Zusatzangeboten, so Kathrin Haase.

Der Fachbereich Sport lädt in die Dreifeldhalle ein, in der auch die Kletterwand erklommen werden kann. Auf der Bühne in der "MensAula" präsentieren sich der Musikbereich und die Kurse Darstellendes Spiel. Des Weiteren stellt sich der Ganztagsbereich mit den Lego-Robotern und der sogenannten Lernchance vor. Ein Höhepunkt ist das Elterncafé in der Lehrküche und Mensa, das Gelegenheit bietet, in gemütlicher Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.