Industriewerkzeuge aus Markendorf

Markendorf (MOZ) Am künftigen Produktionsstandort der Wefo-Tec Werkzeug- und Formenbau Deutschland GmbH in Markendorf haben die Bauarbeiten begonnen. Frank Groneberg sprach mit Geschäftsführer Manfred Boguslawski über das Projekt.

Der Tiefbau l├Ąuft: Auf einer Gewerbefl├Ąche an der Nicolaus-August-Otto-Stra├če in Markendorf werden Erdarbeiten f├╝r das neue Werk ausgef├╝hrt.

Herr Boguslawski, die Bauarbeiten haben begonnen. Wie sieht der aktuelle Zeitplan aus?

Die Baumaßnahmen laufen und erste Verträge sind bereits geschlossen. Wir sind aktuell dabei, die entsprechenden weiteren Verträge mit den Unternehmen zu verhandeln und abzuschließen. Verläuft alles planmäßig und die Witterung spielt mit, kann aller Voraussicht nach im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist abhängig von einer Reihe von Faktoren wie Verfügbarkeit, Lieferbedingungen, Abnahmegenehmigungen und vieles mehr, so dass wir noch keinen konkreten Zeitpunkt für die Inbetriebnahme benennen können. Wir sind natürlich daran interessiert, die Fertigung in Frankfurt so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen.

Sind Ihre Pläne, den Hauptsitz des Unternehmens langfristig von Zella-Mehlis nach Frankfurt zu verlegen, noch aktuell?

Es ist geplant, den Hauptsitz der Wefo-Tec Deutschland GmbH spätestens zum Investitionsende nach Frankfurt zu verlegen.

Wie viel Arbeitsplätze werden Sie in Frankfurt schaffen? Welche Berufsgruppen werden gebraucht?

Wir planen aus heutiger Sicht mit etwa 50 Mitarbeitern oder mehr. In der Hauptsache werden bei uns Mitarbeiter arbeiten, die Erfahrungen im industriellen Bereich besitzen, sprich fertigungsseitige Ablaufprozesse kennen und diese mit großem Interesse ausüben. Als Kunststoffspritzbetrieb liegt der Schwerpunkt im Einrichten und in der Bedienung von Kunststoffspritzgießmaschinen und den Montagearbeiten für unsere Baugruppen. Ein weiterer Fokus liegt auf der internen Logistik und hier insbesondere auf dem Versand- und dem Transportbereich.

Sind Sie bei der Suche nach Arbeitskräften für das neue Werk bereits aktiv geworden?

Ganz klar: Nein. Aus unserer Sicht ist es nicht sinnvoll, hier zu früh aktiv zu werden. Zunächst müssen wir eine konkrete Zeitschiene für die Fertigstellung unserer Produktionsgebäude sowie die Aufstellung und Einrichtung des Maschinenparks haben. Soweit sind wir derzeit noch nicht. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt gern darüber informieren, wenn es sich lohnt, sich zu bewerben. Vorab bitten wir darum, von Initiativbewerbungen abzusehen, da wir diese derzeit nicht sinnvoll bearbeiten können.

Was genau wollen Sie in Ihrem Werk in Frankfurt produzieren? Für welche Abnehmer?

Die Wefo-Tec GmbH ist kompetenter Partner der Industrie. Neue Produkte entstehen bei uns in allen Stufen der Wertschöpfungskette. Diese umfasst das Design, die Ideenfindung und die Entwicklung über die Teilekonstruktion, den Prototypen- und Spritzgießwerkzeugbau bis hin zur Teilefertigung. Dazu gehört auch die Veredelung mit allen Prozessen wie der mechanischen Bearbeitung, dem Schweißverfahren und/oder dem Bedrucken sowie der Vor- und Endmontage von Komponenten. Unsere Kunden sind weltweit agierende Unternehmen. Diese beliefern wir entsprechend ihren Bedürfnissen an dem jeweiligen Fertigungsstandort.

Warum haben Sie sich für Frankfurt als Standort für Ihr neues Werk entschieden? Hatten Sie noch andere mögliche Standorte im Blick?

Wir sind am Markt als vollstufiges Industrieunternehmen bekannt und etabliert. Die Entscheidung für den Fertigungsstandort in Frankfurt ist nicht zuletzt dem vorhandenen Wachstumspotenzial der Kunststoffbranche geschuldet. Für den Aufbau unserer geplanten Investition haben wir verschiedene Optionen und Standorte geprüft. Wir wollen in Deutschland produzieren und waren offen für einen Standort in den östlichen Bundesländern. Frankfurt war zunächst ein möglicher Standort unter mehreren. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung, in Frankfurt zu investieren, waren die positiven Erfahrungen, die wir während unserer Standortsuche gemacht haben. Unsere Zusammenarbeit mit dem Investorcenter Ostbrandenburg und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, insbesondere dem Bauamt, waren bisher stets konstruktiv. Selbiges gilt für die angenehmen Erfahrungen mit den Ansprechpartnern der ILB, der Arbeitsagentur und der IHK. Hier wird mitgedacht, offen kommuniziert und getroffene Aussagen werden zügig mit weiterführenden Informationen untermauert. Wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Welchen Umfang wird Ihre Investition haben?

Wir werden am Standort Markendorf eine vollstufige Fertigung für Kunststoffteile und -baugruppen errichten. Aus heutiger Sicht ist die Bebauung einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern geplant. Unseren Fokus legen wir dabei auf Nachhaltigkeit, energetische und umweltfreundliche Aspekte. Wir möchten in Frankfurt eine moderne, zeitgemäße Fertigung errichten, die sich im weitesten Sinn an "Industrie 4.0" orientiert.