Durch den Park zur Rennbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) In den kommenden Monaten wird sich das Bahnhofsumfeld in Hoppegarten sichtbar verändern. Nicht nur, dass vor Kurzem der Fördermittelbescheid für die Sanierung des Kaiserbahnhofs überbracht wurde, nun wird auch der kleine Park am Auktionshaus in Angriff genommen.