Tanzen um die brennenden BÃ¤ume

Schernsdorf (MOZ) Das Verbrennen der Tannenbäume findet in Schernsdorf am 14. Januar ab 16 Uhr auf der Wiese am Sportplatz statt. Wie Heiko Schwarz von der Feuerwehr weiter mitteilte, werden auch wieder rund fünf Hütten aufgebaut. Davon leitet sich die Bezeichnung Schernsdorfer Hüttenzauber ab. Veranstalter sind der Feuerwehr-Förderverein und die Feuerwehr. Eine Besonderheit wird der Auftritt der Schlaubetaler Blasmusikanten sein, "dann kann abends getanzt werden", kündigte er an.

In dem Ort packen für dieses Fest fleißige Helfer mit an. Schon in den Tagen zuvor sind viele Mitstreiter mit Vorbereitungen beschäftigt - so werden die Holzbuden bereits am Freitag von den Männern errichtet. Alle Tannenbäume, die bis Sonnabend 10 Uhr vor den Familienhäusern am Straßenrand abgelegt werden, werden eingesammelt. "Wir fahren mit einem Trecker durchs Dorf und werfen die Bäume auf den Anhänger", erläuterte Heiko Schwarz.

Der Hüttenzauber hat sich zu einer im ganzen Schlaubetal beliebten Veranstaltung entwickelt. Zur Stärkung wird nachmittags unter anderem auch Kaffee, Glühwein und Tee sowie Gegrilltes angeboten. Eine Besonderheit ist stets der frisch zubereitete Grünkohl, den der Schernsdorfer Siegfried Hermann in den Tagen zuvor kochen wird. "Ich bringe einen 17-Liter-Topf mit, dies sind maximal 40 Portionen", sagte er am Dienstag.