Auf einen Schlag selbststÃ¤ndig

Torsten Joch schlägt kraftvoll, aber gleichzeitig kontrolliert auf die Felle des Schlagzeugs. Hin und wieder holt er mit beiden Armen aus und schlägt auf die Becken ein, die links und rechts außen platziert sind. Im Hintergrund ertönt ein eingängiger E-Gitarren-Riff aus der Studiobox und ein wenig Bassgitarre als Klangbasis. Das Ganze hört sich knackig-rockig an, man könnte sich den 47-jährigen Frankfurter gut als Schlagzeuger einer Blues-Rock-Band vorstellen. Dabei sitzt er erst seit einem Jahr hinter dem Drumset.

Jochs Lehrer steht neben ihm. Hin und wieder gibt Frank Bussewitz Hinweise, lässt seinen Schüler den ein oder anderen Takt erneut beginnen. Wenn es kompliziert wird, setzt sich Bussewitz hinter das zweite Schlagzeug im Studio und zeigt mit routinierten Bewegungen, wie es geht. Dabei wird viel gelacht. "Musik muss Spaß machen. Das Schönste ist, wenn meine Schüler nach dem Unterricht mit einem guten Gefühl nach Hause gehen", so der 55-jährige.

Frank Bussewitz hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 2014 ist er als Schlagzeuglehrer in Beeskow selbstständig. Im Obergeschoss der Alten Turnhalle am Beeskower Bertholdplatz hat er sein Studio eingerichtet. Zwischen 3000 und 4000 Euro habe es ihn gekostet, alles anzuschaffen, was er für professionellen Schlagzeugunterricht benötigt: Zwei komplette Schlagzeuge in "normaler" Größe stehen in dem Raum, der mit Fotos aus Frank Bussewitz's langem Musikerleben geschmückt ist. Ein drittes, deutlich kleineres ist für Kinder gedacht, da deren Arme und Beine noch keine so große Reichweite haben, wie die der Erwachsenen. Eine Stereoanlage mit Boxen komplettiert die Ausstattung des Schlagzeuglehrers. Nebenan unterhält er ein kleines Büro, in dem er auch Notenblätter ausdrucken kann. Am Fenster stehen Dutzende von Drumsticks, mit und ohne Filzkopf, in einer Halterung. Die Alte Turnhalle sei bestens geeignet: "Hier geht man niemandem auf die Nerven."

18 Schüler lernen derzeit bei dem Beeskower das Handwerk der musikalischen Trommelfell-bearbeitung. Der jüngste Schüler ist fünf Jahre alt, der älteste zählt 78 Lenze: "Dieser Schüler wollte schon immer das Trommeln erlernen, hatte aber nie die Gelegenheit dazu. Erst im Alter konnte er sich seinen Traum verwirklichen."

Frank Bussewitz bietet Schlagzeugunterricht nicht nur in seinem Beeskower Studio an, sondern fährt bei Bedarf auch zu seinen Schülern. "Ich habe mir einen Radius von 35 Kilometern errechnet, weiter weg zu fahren lohnt sich dann nicht mehr." Er könne mittlerweile "bescheiden" davon leben, sagt der 55-Jährige, der sich für den Existenzgründerpreis 2016 beworben hatte. Dass er den Preis letztlich nicht errang, nimmt der 55-Jährige sportlich: "Es hat sich für mich dennoch gelohnt, schließlich habe ich von meinen Mentoren viel Unterstützung bei der Geschäftsgründung erhalten." Sein Dank gilt vor allem Gunnar Pejer und Andrea Haak vom Lotsendienst, die von der Erstellung des Businessplans bis zu den notwendigen Behördengängen wichtige Hinweise gaben.

Vor zwei Jahren erst hatte er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und es nicht bereut. "Jetzt bin ich mein eigener Herr." Zuvor hatte Frank Bussewitz, der noch zu DDR-Zeiten Zimmerer gelernt hatte, als Kraftfahrer, Straßenbauer, Lagerist und zuletzt als Operator bei First Solar in Frankfurt gearbeitet. Nebenbei in seiner Freizeit ist Frank Bussewitz immer als Schlagzeuger aktiv gewesen, darunter als Stamm-Drummer der "Kellermeister". Als First Solar in Frankfurt im Jahr 2012 aufgibt, rät ihm ein Freund: "Mach etwas, woran Dein Herz hängt."

Schlagzeuger zu sein ist das eine, Schlagzeuglehrer das andere. Nach mehr als 20 Jahren "notenfreiem" Schlagzeugspiel muss sich Frank Bussewitz wieder an die Noten gewöhnen, um Schüler unterrichten zu können. Mühevoll eignete er sich die Fähigkeiten wieder an. Eine Erfahrung, die er seit einigen Jahren als Honorarkraft an seine Schüler der Musikschule Violetta Liebsch in Bad Saarow, und nun auch an seine eigenen Schüler weitergeben kann.

Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Frank Bussewitz in Görsdorf bei Beeskow. Im zarten Alter von elf Jahren begann er, auf Pappeimern herumzutrommeln. Schon damals fiel sein Talent für Rhythmen auf. Der Vergleich mit dem jungen Udo Lindenberg, über den ähnliches überliefert ist, amüsiert den Musiker. Seine erste Formation, in der er ab 1975 trommelte, war eine Schülerband namens "Aktion". Rock, Pop und Blues sind seither unverändert seine favorisierten Stilrichtungen. Mehrere Jahre lang verbesserte er seine Technik autodidaktisch. "Irgendwann kam ein Punkt, wo ich alleine nicht mehr weiter kam." Ab da nahm er insgesamt sechs Jahre lang Schlagzeugunterricht an der Musikschule Fürstenwalde. Seine Lehrer waren Harald Wenzek und Uwe Franke. Nun ist er selbst in der Lage, als Lehrer sein Können weiterzureichen - und zwar auf eigene Rechnung.

Kontakt: Telefon 0152 04334217