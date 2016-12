Wie Bauer Schilling in die LPG eintrat

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Sanierungsarbeiten in alten Häusern bringen immer wieder interessante Zeugnisse vergangener Jahre zutage. Oft sind es alte Zeitungen, mit denen einst Fußbodendielen oder Balken "unterfüttert" wurden. Unser Leser Gunter Pröhl aus Seelow erhielt von Bekannten aus den alten Bundesländern eine Zeitung vom 19. Dezember 1968. Sie bildete einst die "Rückwand" eines Bildes, das bei einer Familie jahrzehntelang einen Raum schmückte. Da die Bekannte um die einstige berufliche Laufbahn von Gunter Pröhl wusste, schickte sie ihm einen Beitrag, der vor 38 Jahren im Neuen Deutschland erschien. Aufgeschrieben hatte ihn Ignatz Bialas, zu jener Zeit Feldbaubrigadier in der LPG Seelow.

Bialas berichtet, wie er - im Auftrag der Partei - bei Bauern darum warb, in die LPG einzutreten. Er sei auch beim damals größten Bauern, Willi Schilling, in Seelow gewesen. "Doch bei meinem ersten Besuch erreichte ich so gut wie nichts", gesteht der Schreiber. Und erzählt, wie er immer wieder zu Bauer Schilling gegangen sei und ihn agitiert habe. Willi Schillings Worte waren zunächst unmissverständlich: "Ihr wollt mir Haus und Hof nehmen, und ich soll Knecht sein - nein."

Was dann folgte, wissen jene, die die Kollektivierung miterlebt haben, nur zu gut. Bauer Willi zog täglich mit seinem Pferdegespann aufs Feld. Irgendwann schaffte er die Arbeit nicht mehr allein, ging zu Ignaz Bialas und bat ihn um Helfer. Die allerdings könne er erst bezahlen, wenn die Ernte eingefahren und verkauft ist. Das allerdings akzeptierten mögliche Helfer nicht. Der Feldbaubrigadier Bialas verwies auf die Maschinen, die in der Genossenschaft eingesetzt wurden und die Arbeit erleichterten. Bauer Schilling war nicht abgeneigt, wollte aber nicht in die LPG, weil dort aus seiner Sicht alles viel zu langsam lief. Genau deshalb brauche man solch erfahrene Bauern wie ihn, umgarnte ihn Bialas. Er habe ihn unbedingt gewinnen wollen, weil ihm klar gewesen sei, dass man die besten Bauern brauche, um das ehrgeizige Projekt LPG umzusetzen.

Willi Schilling entschied sich schließlich für die Genossenschaft. Ob er Ignatz Bialas tatsächlich bestätigte, dass er nun glücklich sei, weil er sich nicht mehr so schinden müsse und mit seiner Familie besser lebe, kann heute nicht mehr bewiesen werden. So hatte es Bialas zumindest in jenem Beitrag geschrieben. Willi Schilling wurde jedenfalls Feldbaubrigadier, übernahm Verantwortung für einen großen Bereich, konnte sein Haus neu verputzen und sich neue Möbel kaufen. Aus vielen Biographien von Bauern ist belegt, dass die "Gewinnung" für die LPG keineswegs so konfliktlos verlief, mitunter mit Repressalien verbunden war.