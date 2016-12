Eltern kÃ¤mpfen weiter fÃ¼r ihre Lehrerin

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Neuruppin (HGA) Auch nach dem durch die Berichterstattung dieser Zeitung kurzfristig für Dienstag vor Weihnachten anberaumten Gespräch beim Staatlichen Schulamt in Neuruppin droht der Grundschule Nord in Hennigsdorf, ab 1. Januar keine Rektorin mehr zu haben.

Zwar soll, so war aus dem Umkreis der Schule zu erfahren, der amtierende Schulamtsleiter Dietmar Menzel einen neuen Vorschlag unterbreitet haben. Auf diesen aber hat sich Beatrix Dietzel, die nach Ansicht des Schulamts für die Rektorenstelle überqualifiziert sein soll, noch nicht eingelassen. Sie könne Rektorin bleiben, wenn sie neben ihrer Arbeit ein dreijähriges Studium absolviere. Dietzel hingegen soll die Meinung vertreten, dass die Anerkennung als Rektorin einer Grundschule auch in einer halbjährigen Zusatzausbildung möglich ist. Das Schulamt habe Dietzel eine Frist bis 1. Februar gesetzt, um sich zu entscheiden. Ralph Kotsch, Sprecher im Potsdamer Bildungsministerium, sagte hingegen: "Da ist Bewegung in der Sache." Man sei bemüht, Dietzel als Rektorin zu behalten.

Am 6. Januar soll es ein weiteres Gespräch in Neuruppin geben. Dann wollen sie Elternvertreter begleiten - und zwar mit einem möglichst dicken Stapel von Blättern einer Unterschriftenliste. Saskia Klawa, Vorsitzende der Schulkonferenz, startete am 21. Dezember eine Internet-Petition, die bereits am ersten Tag fast 300 Unterschriften erhielt. Mittlerweile sind es 550 Unterzeichner. Im Petitionstext geht Klawa noch davon aus, dass Dietzel am 1. Januar abberufen wird.

Dass die Rektorin in diese Situation geraten ist, daran ist das Schulamt schuld. Bei der Berufung von Dietzel hatte das Schulamt übersehen, dass diese ein Lehramtsstudium für die Klassen 6 bis 13 absolviert hat. Das berechtige sie nicht, eine Grundschule zu leiten, stellte das Schulamt Monate später fest. Die Rektorin, die seither nur noch kommissarisch im Amt ist, hat nie an einer weiterführenden Schule gearbeitet. Seit 20 Jahren arbeitet sie an Grundschulen.

"Wir geben unsere Schulleiterin nicht einfach wieder her!", heißt es in der Petition. Viele Eltern sehen das ebenso. Im Internet wird die Rektorin mit Lob überschüttet. "Sie macht hervorragende Arbeit. Ihr diesen Posten wegen eines irrationalen Reglements zu entziehen, wäre eine Schande", schreibt Carina Pischel aus Oberkrämer. Reinhold Schweitzer aus Hennigsdorf unterstützt Dietzel ebenfalls: "Weil die richtige Person den richtigen Posten hat und zum Wohle der Schule ihr Bestes gibt. Eine bessere Rektorin konnte nicht gefunden werden.

Die Petition findet sich auf www.openpetition.de unter dem Stichwort Dietzel